Ci sono buone notizie oggi 12 novembre per tutti coloro che si ritrovano con un Huawei P30 Lite. Lo smartphone Android, infatti, non riceverà ulteriori aggiornamenti “pesanti”, come ricordato alcune settimane fa a proposito della sua esclusione dal programma relativo a EMUI 10.1. Tuttavia, in queste ore ci sono segnalazioni sul fatto che sia in distribuzione il pacchetto software relativo alla patch di ottobre. Dettaglio non di poco conto, soprattutto considerando gli standard del produttore cinese coi modelli non più di ultimo grido.

Cosa ci aspettiamo da Huawei P30 Lite con aggiornamento di ottobre

Anche oggi, le notizie relative a Huawei P30 Lite ci arrivano direttamente da una fonte come Huawei Central. Se da un lato non ci saranno grandi sconvolgimenti per il pubblico, tramite la nuova patch trapelata proprio in queste ore, sappiamo quantomeno che andremo incontro ad una maggiore sicurezza del sistema, senza dimenticare il solito e generico miglioramento relativo alle prestazioni complessive del dispositivo. Un segnale, dunque, sul fatto che lo sviluppo software per questo modello non si sia arrestato.

Provando a scendere in dettagli, ma soprattutto in attesa di avere le prime notifiche da parte di coloro che avranno modo di scaricare l’aggiornamento via OTA a bordo del proprio Huawei P30 Lite, sappiamo per ora che si tratti della versione 10.0.0.331 con una dimensione del pacchetto software che ammonta a 109 MB in India. Nel giro di pochi giorni, in ogni caso, avremo modo di fare lo stesso step anche in Italia e nel resto d’Europa. Come sempre avviene con questo produttore del resto.

Staremo a vedere nei prossimi giorni se le prime segnalazioni degli utenti italiani faranno venire alla luce ulteriori funzioni da associare al nuovo aggiornamento di ottobre per Huawei P30 Lite. Quali aspettative avete nei confronti del pacchetto software?