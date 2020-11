Sappiamo che il OnePlus 8T include uno schermo OLED, anche se manca una funzione che in genere si accompagna a questo tipo di pannello, ovvero la DC Dimming, che si propone di abbattere lo sfarfallio che in genere si presenta nell’ambito dei suddetti pannelli impostando livelli di luminosità bassa. L’assenza della feature è parsa piuttosto strana, soprattutto considerando il fatto che l’OEM si avvale di schermi OLED a partire dai lontani OnePlus 3 (a differenza di quanto ha deciso di fare per quanto riguarda i nuovi dispositivi di fascia media, i OnePlus N10 5G e N100, che invece adottano schermi LCD), ed avendo quindi maturato nel tempo una certa dimestichezza con la tecnologia.

Come riportato da ‘gizmochina.com‘, la funzione DC Dimming è, invece, presente a bordo di tutti quanti i top di gamma del produttore cinese, a partire dai OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro: il OnePlus 8T, a conti fatti, è l’unico smartphone a bordo di cui manca la caratteristica. I proprietari del terminale non devono comunque disperare, visto che la funzione è supportata dal OnePlus 8T, e che gli utenti più avvezzi (non cimentatevi nel procedimento se non è nelle vostre corde) potranno già procedere all’attivazione manuale della stessa attraverso il relativo comando ADB:

“am start-activity -a oneplus.intent.action.ONEPLUS_LAB_FEATURE_DETAILS -e oneplus_lab_feature_key oneplus_dc_dimming_value”.

In ogni caso, il team di sviluppo pare essere stato messo a conoscenza della mancanza della funzione DC Dimming sul OnePlus 8T, nonostante, almeno per adesso, non sia dato sapere se le feature arriverà mai con un aggiornamento software dedicato (dovrebbe essere così, appianando una situazione che altrimenti potrebbe creare uno spiacevole precedente, peraltro ingiustificato, almeno apparentemente). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile.