Miley Cyrus posa nuda in una bara per un nuovo, esclusivo servizio fotografico che la ritrae senza veli. Ma stavolta la provocazione è per una giusta causa.

Miley Cyrus posa nuda per Vijat Mohindra

La popstar si è fatta ritrarre da un amico che ha l’ha già seguita in tour e ha realizzato scatti per i suoi album. Dietro la macchina fotografica c’è il ricercatissimo fotografo delle star Vijat Mohindra, di origini indiane-americane, che ha lavorato con tante celebrità ma soprattutto con icone pop contemporanee come Kim Kardashian, Paris HIlton, Nicki Minaj, Lady Gaga, Gwen Stefani e la stessa Cyrus. Noto per la sua estetica ultra modernista, è uno dei fotografi più apprezzati dai millennial, proprio in virtù dei suoi lavori con tante star dello show business.

Miley Cyrus posa nuda in una bara

Vijat Mohindra ha appena lanciato il suo primo libro fotografico e Miley Cyrus ha accettato di partecipare al progetto, intitolato High Gloss: The Art of Vijat Mohindra, firmandone la prefazione e facendosi ritrarre in modo molto provocatorio.

Nelle foto svelate da Vijat sul suo profilo Instagram, la cantante appare all’interno di una bara, nuda e circondata da fiori gialli che le coprono le parti intime, mentre fa una smorfia alla Billy Idol, con cui ha collaborato per il suo prossimo album, Plastic Hearts, atteso il 27 novembre. Alcuni fan hanno sottolineato come la parrucca bionda indossata per lo scatto ricordi i capelli di Hanna Montana, il personaggio interpretato nell’omonima serie dalla Cyrus da adolescente e poi archiviato in favore di un’immagine sempre più scabrosa e provocante.

Sulla cover del progetto, poi, la cantante appare vestita, ma nei panni di un diavolo.

Miley Cyrus posa nuda per beneficenza

C’è da dire che il libro ha un intento benefico: il ricavato andrà alla Happy Hippie Foundation, una fondazione solidale creata da Miley Cyrus per aiutare i senzatetto della comunità LGBTQIA+. Il libro è disponibile su Amazon.