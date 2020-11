Teddy Reno è il marito di Rita Pavone da 52 anni ma quest’amore così lungo non è stato sempre rose e fiori.

In questi giorni, sono riemersi i dettagli del loro rapporto, raccontati proprio da Rita Pavone durante la lunga intervista che Rita Pavone ha concesso a Silvia Toffanin, durante l’ultima puntata di Verissimo.

La scintilla è scattata immediatamente, fino al matrimonio con rito religioso che hanno celebrato in Svizzera nel 1968. Teddy Reno era però già sposato con Vania Protti, dalla quale ha ottenuto l’annullamento solo qualche anno dopo. Rita Pavone e Ferruccio Merk Ricordi – questo il nome all’anagrafe di Teddy Reno – si sono sposati con rito civile nel 1971.

A dare scandalo, oltre al precedente matrimonio di Teddy Reno, era stata anche l’età di Rita Pavone, che è convolata a nozze ad appena 19 anni. Il tempo ha però dato ragione alla coppia, che vive felice da 52 anni dopo i due figli Alessandro e Giorgio, anche autore del brano che Rita Pavone ha portato all’ultimo Festival di Sanremo.

Il matrimonio è del 1968 ma Rita Pavone e Teddy Reno si sono conosciuti sei anni prima al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, nel quale Reno aveva notato il suo talento incredibile grazie all’interpretazione di alcuni brani di Mina.

Il loro legame dura da quel momento e non dà segni di cedimento. Teddy Reno ha appena festeggiato i suoi primi 94 anni e non ha ancora smesso di cantare, come ha dichiarato proprio sua moglie ai microfoni di Silvia Toffanin.

In queste settimane, Rita Pavone è impegnato con All Together Now, nel quale ha assunto il ruolo di giudice insieme ad Anna Tatangelo e Francesco Renga. Si tratta di una rivoluzione nel programma condotto da Michelle Hunziker, che negli anni passati aveva potuto contare sul giudizio del muro. L’introduzione della giuria è uno dei cambiamenti della trasmissione che va in onda in tempi di emergenza sanitaria.