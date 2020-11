Boss Doms in diretta dalla Terrazza Martini di Milano per un dj set dalle ore 19.00. L’appuntamento è volutamente per l’orario dell’aperitivo: Terrazza Martini, infatti, nota per i suoi aperitivi con vista mozzafiato su Milano, propone una serie di aperitivi virtuali in compagnia in diretta streaming, accompagnati da buona musica live.

Stasera, a partire dalle 19.00, si terrà il secondo appuntamento di #MartiniLiveBar, che vedrà protagonista Boss Doms, dopo i ComaCose, in diretta sui suoi canali social e di Martini. Boss Doms ha collaborato con Achille Lauro, è conosciuto dal grande pubblico per essere salito sul palco di Sanremo insieme a lui ma ha intrapreso la carriera solista e questa sera proporrà un esclusivo dj set.

Edoardo Manozzi, classe ’88, chitarrista, produttore e dj, ha da poco rilasciato il suo primo brano da solista intitolato I Want More. Le sorprese, però, non sono finite: annuncia lui stesso che nel corso del live di stasera ci sarà un’anticipazione di un nuovo singolo in uscita a fine mese.

“In questa fase ognuno di noi cerca di vivere e fruire la musica in modi alternativi ed è per questo che

ringrazio Martini – racconta Boss Doms – Mi ha dato l’opportunità di esibirmi in un luogo così suggestivo

e iconico come la Terrazza. Sono felice di collaborare con un brand storico che è da sempre sinonimo di

eleganza e sofisticatezza”.

L’aperitivo digitale è ciò che viene proposto oggi, a tutti gli effetti una nuova forma di intrattenimento che non abbandoneremo di certo in futuro. “Troveremo il modo di andare avanti e non ci arrenderemo”, dice Boss Doms pensando al futuro degli eventi in streaming, che oggi sono una necessità.

Fondamentale è però “Non perdere l’entusiasmo e non fermarci davanti alle difficoltà per quanto possano sembrare grandi. Qualità migliore che ha l’essere umano come entità”. La speranza è quindi quella di superare presto ogni ostacolo fino al raggiungimento del palco in presenza.

“Penso e ne sono profondamente convinto che l’esperienza dal vivo è insostituibile e spero che la gente non lo dimentichi. Dobbiamo tornarci prima o poi, più velocemente possibile ma rispettando i tempi della pandemia”, prosegue l’artista che crede che il live in streaming faccia parte del presente quanto del futuro.