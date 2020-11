Il giovedì sera su Giallo, tradizionalmente serata dedicata alle prime visioni tv, riparte dalle repliche de L’Ispettore Barnaby ed Elementary da giovedì 12 novembre.

Orfano di Vera, la serie inglese che si è conclusa con la decima stagione in prima tv la scorsa settimana, il giovedì sera su Giallo propone ora la sesta stagione de L’Ispettore Barnaby seguita dalla prima stagione di Elementary, che riparte dal principio in seconda serata.

Dal 12 novembre infatti, la prima serata del canale sarà dedicata ad un caposaldo del suo palinsesto come Barnaby, ma anche ad una serie che è in onda su Rai2 in prima visione e che approda al giovedì sera su Giallo in replica a partire dalla prima stagione.

Il nuovo palinsesto del giovedì sera su Giallo dopo la conclusione di Vera 10 vede in onda, da giovedì 12 novembre alle 21.10, la sesta stagione de L’Ispettore Barnaby e la prima di Elementary. Ecco le trame degli episodi in onda questo giovedì sera su Giallo.

L’Ispettore Barnaby 6×02 – Incubi di Morte. Martin Wroath, un uomo coinvolto in un processo di divorzio e inviso a qualcuno a causa della sua abitudine di non pagare i debiti, viene ritrovato morto nel suo cottage, dopo essersi apparentemente suicidato in un modo alquanto complicato. I sospetti di Barnaby aumentano quando si scopre che l’uomo aveva ingerito un grande quantitativo di antidepressivi, da non consentirgli di essere cosciente.

Elementary 1×01 – Arma Impropria. Sherlock Holmes è un detective privato inglese che si trova a New York per riabilitarsi dopo un abuso di droghe. Ad aiutarlo c’è la dottoressa Joan Watson che lo assiste nel suo lavoro di consulenza con il dipartimento di polizia e prova a facilitare il passaggio dalla riabilitazione alla routine quotidiana convivendo con lui per sei settimane.

L’Ispettore Barnaby ed Elementary sono parte integrante anche del palinsesto giornaliero, oltre che del giovedì sera su Giallo: dalle 10:50 alle 17:10, dal lunedì al venerdì, le due serie si alternano in onda sul canale 38 del digitale terrestre.

Holmes e Watson tornano sulle indagini. Da lunedì al venerdì, nuovi episodi #Elementary vi aspettano, alle 15.15 su #Giallo. Pubblicato da Giallo TV su Mercoledì 11 novembre 2020