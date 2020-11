Il finale di FBI in replica su Rai2 per la gioia dei fan che amano l’alta tensione e che si divideranno, in questo affollato giovedì, tra la serie con Missy Peregrym e Zeeko Zaki e 9-1-1 2. Entrambi gli show sono in replica su Rai2 e vanno in onda in versione tappabuchi fino a quando l’emergenza Covid non permetterà alle produzioni nostrane e di oltreoceano di tornare in pista. Al momento è confermata la visione degli episodi in replica della seconda stagione della serie di Ryan Murphy e dopo il finale di FBI in onda oggi, 12 novembre, da giovedì avremo a che fare con quelli della seconda stagione.

Nel finale di FBI, l’episodio numero 22 dal titolo “La vita è per i vivi”, una donna che ha delle informazioni sulla morte del marito di Bell viene rapita e assassinata, portando lei e Zidan a scoprire un’operazione criminale più grande di quanto possa immaginare. Inoltre, la Mosier mette a repentaglio la sua carriera restando in attesa e permettendo a Bell di lavorare sul caso, che è diventato personale.

Ecco il promo del gran finale:

FBI tornerà la prossima settimana, giovedì 19 novembre, con il primo episodio della seconda stagione dal titolo “Un caso personale” in cui Bell e Zidan indagano sull’esplosione di un ristorante egiziano, ma per Zidan è un caso personale. Chazen viene promossa sul campo e viene affiancata dall’agente Stuart Scola.

Altro capitolo per 9-1-1 2 che continuerà ad andare in onda in replica con un doppio episodio e che oggi, 12 novembre, ci intratterrà con gli episodi dal titolo “Fantasmi” e “Il vero Buck” in cui Maddie è convinta di aver rintracciato il messaggio di un defunto, un uomo che viene ritrovato morto su una spiaggia. Come è possibile? Intanto, Buck torna single e prova a cambiare un po’ la sua vita tenendosi lontano dalle tentazioni ma alla fine ci ricasca. Riuscirà ad uscire da questo circolo vizioso?

9-1-1 2 torna in onda la prossima settimana, il 19 novembre, con gli episodi dal titolo “La storia di Hen” e “Buon Natale” in cui scopriremo tutto su Hen e sul suo passato, agli esordi della sua carriera e alle scelte che l’hanno spinta a diventare un vigile del fuoco. Dall’altro lato, invece, Bobby decide di passare il natale con Athena, ma le cose si fanno imbarazzanti quando quest’ultima gli propone di vivere insieme. Come finirà tra loro?