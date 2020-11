Chiara Ferragni è la Madonna del Presepe di Pontedera e impazza una nuova polemica. La nota influencer cremonese continua così a essere accostata all’immagine della Vergine, dopo che il fotomontaggio artistico di Vanity Fair aveva fatto inorridire i molti che non avevano condiviso questa visione celestiale della moglie di Fedez.

L’opera è responsabilità dell’artista che è stato ingaggiato dal Comune per la realizzazione del Presepe sul terrazzo. Jacopo Pischedda è incaricato di alcune opere artistiche che abbelliranno la Città in vista delle festività natalizie che stanno per arrivare.

L’artista ha inoltre spiegato i motivi della sua scelta:

“Chiara Ferragni è una persona che manda sempre messaggi positivi, volevo raffigurare questo”

Tuttavia, la polemica è scattata immediatamente, soprattutto tra coloro che hanno accusato il Comune di blasfemia, come già accadde nel caso dell’immagine comparsa su Vanity Fair. Il Vescovo Benotto, per il momento, non ha rilasciato commenti.

Il nome di Chiara Ferragni fa sollevare immediatamente il volume della polemica ma, in questo caso, l’influencer è totalmente estranea ai fatti. Per il momento, la diretta interessata si è astenuta dai commenti mentre la cittadinanza è inferocita e grida alla blasfemia.

L’opera rimane saldamente sulla facciata del Comune di Pontedera, anche dopo il commento del Sindaco Matto Franconi: “L’arte esiste solamente se il committente non esercita la superbia arrogante di voler limitare l’artista”.

Nei mesi scorsi, Chiara Ferragni era finita nell’occhio del ciclone per aver fatto una visita privata alla Galleria degli Uffizi insieme al suo direttore, con tanto di accostamento alla Venere di Botticelli. Scalpore avevano generato anche le foto scattate all’interno della Cappella Sistina con Fedez, nel corso delle loro vacanze estive in Italia.

Incinta della sua seconda figlia, Chiara Ferragni ha anche espresso il desiderio di vedere il volto di suo figlio Leone nei cioccolatini Kinder, lanciando un vero e proprio appello alla Ferrero.