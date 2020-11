Ci sarà un gradito ritorno in Law & Order – Unità Vittime Speciali 22, al via il 12 novembre su CBS, ma non si tratta di Chris Meloni. L’attore è già stato annunciato come guest star nei panni di Elliot Stabler, ma non apparirà nella premiere della stagione 22 come auspicato dai produttori esecutivi della serie.

Il suo atteso ritorno in in Law & Order – Unità Vittime Speciali 22 servirà ad introdurre lo spin-off Organized Crime, che però non debutterà prima del 2021: la produzione ha avuto dei ritardi a causa della pandemia, dunque è saltata anche l’apparizione di Meloni nel primo episodio della stagione 22 della serie madre.

Ci sarà però un altro ritorno in Law & Order – Unità Vittime Speciali 22: si tratta di un volto ben noto al pubblico della serie, già apparsa nel ruolo della Dr. Melinda Warner a partire dalla seconda stagione.

Lo showrunner Warren Leight, parlando con TvLine alla vigilia del debutto della nuova stagione, ha annunciato il ritorno in Law & Order – Unità Vittime Speciali 22 di Tamara Tunie, che apparirà nel terzo episodio dal titolo “Remember Me in Quarantine“, una storia di quattro studenti universitari messi in quarantena in un appartamento a causa della pandemia. Anche lo storico procedural di Dick Wolfe, infatti, ingloberà il tema del Coronavirus nelle trame dei nuovi episodi.

Tra le altre guest star di rilievo della nuova stagione c’è poi Riki Lindhome, che nel secondo episodio interpreta Irena, una donna vittima di abusi da tutta la vita che lotta per proteggere se stessa e i suoi figli dal suo compagno violento.

Come quasi tutti i crime e i legal drama in onda in questa stagione, anche Law & Order: Unità Vittime Speciali 22 si occuperà del tema della brutalità della polizia nei confronti delle minoranze: lo farà già al primo episodio che si mostrerà quanto sia cambiata la percezione della polizia da parte dell’opinione pubblica americana dopo una stagione di episodi raccapriccianti e manifestazioni di piazza contro il razzismo delle forze dell’ordine. Leight riassume così il tema della première di stagione, che entra direttamente nel vivo della questione: