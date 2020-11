La next gen è sostanzialmente arrivata, con Xbox Series X che guida la carica e PS5 che la seguirà a breve. E Call of Duty Black Ops Cold War, unitamente a una fitta schiera di titoli, ne andrà a comporre le line up iniziali.

Un nuovo hardware ha ben poco da dire se non è supportato da videogiochi che ne mettano in evidenza le potenzialità ludiche. E chiaramente il rischio di restare a secco, per le console di Microsoft e Sony, non c’è di certo. Tanti sono i team di sviluppo che hanno guardato alle nuove piattaforme già da tempo, con i rispettivi prodotti che hanno cominciato già a posizionarsi sugli scaffali.

E Call of Duty Black Ops Cold War, il nuovo capitolo della serie di Activision, fa senza dubbio riferimento a questa schiera. Un prodotto che però non è esclusivamente votato alla next gen, vista la presenza del gioco anche nella sua edizione per PS4 e Xbox One.

Non tutti i videogiocatori hanno potuto effettuare il salto generazionale fin dai primi giorni, complice anche l’impossibilità di soddisfare la domanda da parte dei produttori. E ovviamente il publisher non voleva perdere l’opportunità di raggiungere il maggior numero di videogiocatori possibile.

Call of Duty Black Ops Cold War, le differenze tra le diverse edizioni

Ecco che dunque rendere Call of Duty Black Ops Cold War fruibile da tutti gli utenti era sostanzialmente un imperativo morale. Ma cosa cambia effettivamente tra le diverse edizioni del gioco, quella per PS4 e Xbox One e quella per PS5 e Xbox Series X?

Innanzitutto c’è da fare una precisazione: il gameplay del gioco sarà lo stesso su tutte le piattaforme per le quali lo stesso verrà reso disponibile. Sostanzialmente le differenze si tradurranno quindi in performance tecniche ottimizzate ad hoc per ogni hardware.

Miglior risoluzione e fluidità grafica quella assicurata alla next gen, con PS5 che in particolar modo potrà sfruttare le nuove feature del pad per garantire un grado di immersione senza precedenti. La sensibilità innovativa dei grilletti dorsali, in particolar modo, permetterà di avere feedback unici da ogni arma che l’alter ego digitale dovrà imbracciare. Un modo di vivere gli sparatutto totalmente diverso rispetto al passato.

Le grandi potenzialità messe in campo dai nuovi hardware abbatteranno poi i tempi di caricamento, che risulteranno ridotti all’osso. Un ottimo modo per fiondarsi da subito nell’azione di Call of Duty Black Okp Cold War, che sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal 13 novembre.

Fonte