Scopriamo assegnazioni e ospiti di X Factor 2020 per il 3° Live Show, in diretta stasera, giovedì 12 novembre. Nel talent show di casa Sky è atteso il ritorno di Fedez ma solo come ospite (per ora!). Il rapper sarà su Sky Uno per presentare il suo nuovo singolo, Bella Storia.

A X Factor ci saranno anche alcuni ospiti internazionali. Protagonisti della terza puntata live sono Purple Disco Machine e Sophie And The Giants con la loro Hypnotized, scelta da Sky come colonna sonora della nuova campagna di comunicazione. Sulle note di questo pezzo verrà aperto il live show numero 3 ma gli ospiti non saranno fisicamente presenti in studio.

Si parla infatti dell’organizzazione di una performance straordinaria che permetterà agli artisti di esibirsi sul palco di X Factor 2020 pur non essendo presenti fisicamente nella Sky Wifi Arena. Il singolo del dj e produttore disco house tedesco Tino Piontek, aka Purple Disco Machine, in collaborazione con il gruppo indie inglese Sophie And The Giants ha dominato le classifiche italiane e internazionali negli ultimi mesi e risuonerà su Sky Uno nel corso del terzo appuntamento con i concorrenti di X Factor.

Fedez si esibirà successivamente presentando il nuovo brano che segue il successo di Bimbi Per Strada (Children).

La squadra degli Over di Mika e quella dei Gruppi di Manuel Agnelli gareggiano con un concorrente in meno avendo perso rispettivamente Eda Marì e i Manitoba. Intatte sono invece le formazioni della squadra delle Under Donne guidata da Hell Raton e della squadra degli Under Uomini guidata da Emma Marrone. In totale sono 10 i concorrenti ancora in gara nella terza puntata di X Factor dopo le prime due eliminazioni della scorsa settimana.

I 10 concorrenti saranno suddivisi in 2 manche. Al termine delle 2 manche, i 2 concorrenti meno votati dal pubblico saranno a rischio eliminazione e si sfideranno presentando i rispettivi cavalli di battaglia. L’esito di questa sfida determinerò il nome del terzo concorrente eliminato.

Assegnazioni di X Factor 2020 per il 3° Live Show

Assegnazioni e ospiti di X Factor 2020 per il Live Show del 12 novembre sono ormai noti. Dopo avervi comunicato gli ospiti in programma per la puntata, ecco le assegnazioni dei giudici per i concorrenti ancora in gara.

Mika assegna una cover a Vergo, che interpreterà La Cura di Franco Battiato, mentre N.A.I.P. presenterà il brano originale dal titolo Oh Oh Oh (inedito).

Manuel Agnelli ha sceltoGrounds degli Idles per i Melancholia mentre i Little Pieces of Marmelade canteranno l’inedito LPOM.

Hell Raton sceglie di far cantare alle Under Donne solo brani originali, ovvero inediti. Casadilego si esibirà con Lontanissimo, cmqmartina eseguirà Sparami e MYDRAMA canterà Vieni Con Me.

Anche la coach Emma sceglie di lasciare spazio agli inediti: Blind canterà Cicatrici, Blue Phelix presenterà Mi Ami e Santi proporrà Morrison.