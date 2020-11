Ryan Murphy sa bene come stuzzicare il palato dei suoi fan e così, in poche ore, ha voluto lanciare quelli che possiamo definire i primi poster ufficiali di American Horror Story 10 e il suo spin-off American Horror Stories. Nel primo caso a mettere in fibrillazione i fan ci ha pensato un primo poster in cui il protagonista sembra essere un vampiro. Bocca spalancata, denti aguzzi e labbra rosso sangue, hanno conquistato oltre 300mila like in poche ore tra commenti esilaranti e chi proprio non condivide l’idea che la decima stagione sia destinata in mano a dei vampiri.

Chi segue Ryan Murphy e le sue serie sa bene che spesso i poster hanno poco a che fare con quello che in realtà poi sarà contenuto negli episodi e anche in questo caso potrebbe essere così. Al momento, quello che sappiamo, è che la stagione 10 dell’acclamata serie FX non debutterà fino al 2021 ma martedì il co-creatore della serie ha pubblicato questo uovo poster che è stato seguito da un’altra enorme rivelazione, ovvero il primo poster di American Horror Stories , la serie spin-off che è in lavorazione.

I colori di contrasto e i dettagli macabri sono molto simili a quelli della serie madre ma sicuramente l’attesa è diversa. Se su American Horror Story l’interesse è ormai un po’ calato, non si può dire lo stesso dell’annunciato spin-off che porterà sullo schermo miti e leggende horror. Lo stesso Ryan Murphy ha spiegato sui social: “Stiamo facendo 16 episodi indipendenti di un’ora che approfondiscono miti, leggende e tradizioni dell’orrore … molti di questi episodi avranno come protagonisti le star di AHS che conosci e ami”.

In questa frase sicuramente sono raccolti gli elementi clou di questa nuova serie che, al momento, sembra essere destinata alla programmazione del prossimo autunno, salvo complicazioni, lo stesso dovrebbe succedere alla decima stagione di American Horror Story che debutterà nel 2021 e vedrà il ritorno di Sarah Paulson, Evan Peters e Kathy Bates. Altri membri del cast confermati per il prossimo ciclo di episodi sono Macaulay Culkin, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. American Horror Story è stata già rinnovata fino alla 13esima stagione.