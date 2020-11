Arrivano ancora una volta segnali più che incoraggianti per i possessori di un Honor 30, soprattutto per coloro che non vedono l’ora di mettere le mani sull’aggiornamento con Magic UI 4. A partire da oggi 12 novembre, infatti, risulta disponibile la terza beta impostata sul pacchetto software in questione. A distanza di tre settimane dall’ultimo rilascio, che vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale, tocca dunque analizzare l’ultimo passo fatto dagli sviluppatori per il proprio pubblico.

Terza beta Magic UI 4 per Honor 30 dal 12 novembre

Alcune indicazioni specifiche sotto questo punto di vista ci arrivano da Huawei Central, secondo cui Honor 30 quest’oggi ha fatto un passo in avanti importanti in vista della distribuzione dell’aggiornamento nella sua versione definitiva. A detta della fonte, più in particolare, Honor ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento software per il suo top di gamma, che introduce una nuova versione beta di Magic UI 4 e una patch di sicurezza rilasciata ad ottobre 2020, in modo da garantire una maggiore sicurezza del sistema.

Il changelog beta di Magic UI 4 trapelata questo giovedì include ottimizzazioni per le funzionalità di editing video nella Galleria. Secondo il log delle modifiche, dovrebbero migliorare principalmente le prestazioni complessive del dispositivo per una migliore esperienza utente. D’altra parte, Honor sta espandendo il beta testing di Magic UI 4 e ora ha iniziato il reclutamento per un numero più elevato di dispositivi con la closed beta. L’azienda, di recente, ha selezionato Honor 20, 20 Pro, V20 e Magic 2 per i test beta in esecuzione con EMUI 10.1.0.168/164.

Oltre ad ottimizzare le funzionalità di editing video nell’app Galleria, la beta di cui vi sto parlando stamane per Honor 30 ha anche il merito di supportare la creazione di brevi video personalizzati. Insomma, non resta altro da fare, in vista dell’aggiornamento definitivo, nel caso in cui abbiate deciso di partecipare al programma.