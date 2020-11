Il Festival di Sanremo è annullato? Se ne sta parlando in queste ore sui social e circolano preoccupanti voci a proposito della cancellazione della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Facciamo chiarezza.

Effettivamente si parla di un festival in programma a Sanremo che verrà annullato. Si tratta davvero dell’edizione numero 71 della kermesse canora condotta da Amadeus? Certo che no.

Il festival di cui si parla in queste ore in rete è quello chitarristico internazionale che purtroppo non si terrà a causa delle disposizioni vigenti in tema di Coronavirus. I chitarristi di tutto il mondo si erano dati appuntamento a Sanremo dove si sarebbe dovuto tenere il festival internazionale che avrebbe richiamato a Sanremo musicisti provenienti non solo dall’Italia ma anche dall’Europa e dal resto del mondo. Il festival è cancellato a causa del Covid-19.

Era in programma a partire dal prossimo weekend e sarebbe dovuto durare una settimana intera. Non si terrà neanche la competizione ad esso legata. Sospesi sono quindi sia il festival chitarristico internazionale Città di Sanremo che la competizione Sanremo International Guitar Festival & Competition ma nulla hanno a che fare con la prossima edizione di quello che tutti conoscono come Festival di Sanremo.

Effettivamente si tratta di un festival musicale che si tiene nella stessa città ligure: da qui è nato il fraintendimento che ha portato ad interrogarsi sull’effettivo svolgimento del Festival di Amadeus.

Al momento il Festival di Sanremo 2021 resta confermato ma posticipato rispetto al tradizionale appuntamento di febbraio. Il Festival numero 71 si terrà infatti nella prima settimana di marzo con la direzione artistica e la conduzione di Amadeus, confermato a capo della kermesse per il secondo anno consecutivo.