Un detective anticonvenzionale e poco incline alle regole è il protagonista de L’Alligatore su Rai2. La fiction, in onda prossimamente, è tratta dai romanzi di Massimo Carlotto e interpretata da Matteo Martari (visto in Non Uccidere e I Medici).

Marco Buratti, detto l’Alligatore, è un ex cantante blues, tornato in libertà dopo sette ingiusti anni passati in carcere dietro le sbarre. Abbandonato dalla donna che ama, all’Alligatore restano però le amicizie con gli ex compagni di cella. Questi rapporti li userà per muoversi abilmente nel mondo della malavita, diventando così così un investigatore particolare, quotato tra gli avvocati ma sempre ben lontano dalla polizia.

Dopo Rocco Schiavone, L’Alligatore su Rai2 presenta al pubblico un nuovo detective fuori dagli schermi. Matteo Martari prenderà il posto di Marco Gialini e diventerà il nuovo Rocco Schiavone? Un paragone un po’ azzardato, ma a giudicare dalle prime immagine del promo, diffuso dalle reti Rai nelle ultime ore, non possiamo che notare delle sottili somiglianze.

Nel cast della fiction anche Thomas Trabacchi, Gianluca Gobbi, Valeria Solarino, Eleonora Giovanardi Fausto Sciarappa e Andrea Gherpelli. L’adattamento è da i romanzi di Carlotto, nello specifico: La verità dell’Alligatore, Il corriere colombiano e Il maestro di nodi, tutti pubblicati dalle Edizioni e/o. Lo stesso scrittore ha collaborato alla sceneggiatura firmata da Laura Paolucci e Andrea Cedrola.

Ecco il promo:

🎥 Un detective poco convenzionale, ex cantante di Blues, e con l'ossessione della giustizia, è #LAlligatore 👉 una serie tratta dai romanzi di @MassimoCarlotto prossimamente su #Rai2 e #RaiPlay @MatteoMartari pic.twitter.com/8cFG7Itn0C — Rai2 (@RaiDue) November 9, 2020

L’Alligatore arriva su Rai2 dal 25 novembre per quattro serate, ma sarà presentato in anteprima il 18 novembre sulla piattaforma RaiPlay. Coprodotta da Rai Fiction-Fandango, la fiction è diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi.

Le riprese si sono svolte lo scorso anno a Padova, e in gran parte del Veneto, con grande entusiasmo da parte della Padova Film Commision. “Abbiamo accolto con entusiasmo questa avventura – aveva dichiarato la commissione sul proprio sito web – . Il nostro territorio sarà mostrato a tutt’Italia, per diverse serate in RAI. Speriamo che possa innescarsi l’effetto “Montalbano”, come è successo per altre importanti produzioni cinematografiche, e che i luoghi simbolo della serie TV diventino anche delle mete di turismo e cultura.“