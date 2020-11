Si stanno registrando imprevisti problemi Instagram in questa giornata del 10 novembre. In particolar modo, il noto social delle immagini sta manifestando malfunzionamenti precisi ossia non si caricano i feed dei contenuti della piattaforma.

Per quanto non si tratti di un down diffuso e dunque sia possibile l’accesso al social, ci troviamo al cospetto di alcune anomalie importanti che investono però solo l’app legata alla piattaforma di Zuckerberg e non la sua versione web. Come già anticipato, chi accede al suo profilo visiona in genere contenuti anche datati di qualche ora o di ieri e poi successivamente, al tentativo di aggiornare il feed, visualizza un messaggio di errore o la pagina completamente bianca e vuota.

Al momento di questa pubblicazione, le segnalazioni di problemi Instagram attraverso il servizio Downdetector sono nell’ordine delle centinaia. Le difficoltà riguardano sia utenti che utilizzano l’app social da iPhone e dunque nella sua versione iOS che quelli con smartphone Android e dunque nella variante dello strumento disponibile sul Play Store. Non si registrano, almeno fino ad ora, feedback ufficiali sulle anomalie in corso da parte del team Instagram o più in generale quello Facebook. Resteremo all’ascolto di eventuali riscontri nei prossimi minuti, sperando tuttavia in un rapido rientro della situazione.

Aggiornamento 10:45 – Si conferma la presenza di problemi Instagram in questa mattinata. Solo per pochi si manifesta l’errore più grave di mancato accesso alla piattaforma social via app. La gran parte di chi registra anomalie è invece alle prese con il mancato aggiornamento dei feed già citato. Ancora in questi minuti, non giungono riscontri sulla vera natura dei malfunzionamenti e neppure sul ripristino ad una situazione di normalità. Non resta che attendere una soluzione da parte del team di tecnici ed esperti al lavoro per il servizio, magari con un rapido aggiornamento.