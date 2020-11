Il Coronavirus uccide in The Good Doctor 4. Questo è quello che si può subito dire sull’intenso, secondo, episodio della nuova stagione della serie che presto tornerà in onda anche in Italia. Il nostro amato Shaun e i suoi colleghi stanno affrontando la pandemia con un doppio episodio che difficilmente i fan dimenticheranno perché il Coronavirus uccide anche per fiction e questa volta è toccato ad un volto noto del medical drama ma non ad uno dei protagonisti principali.

La pandemia di Coronavirus ha colpito particolarmente nel secondo episodio di The Good Doctor 4 quando ha rivendicato la vita di una delle infermiere più care del San Bonaventura, Petringa (interpretata dalla seconda stagione da Karin Konoval). Ma sono tante le novità andate in scena in “Frontline Part 2” a cominciare dal fatto che Morgan, che aveva contratto il virus, adesso si è ripresa proprio mentre l’infermiera è morta incapace di respingere il virus nonostante un team di medici lavorasse per aiutarla.

In The Good Doctor 4 è arrivato il momento di vedere anche alcune situazioni sentimentali sbloccarsi a cominciare proprio da Shaun e Lea che possono finalmente riabbracciarsi dopo che quest’ultima è riuscita ad avere tre risultati negativi al tampone. Come evolverà la loro storia d’amore finalmente iniziata tra tanti sconvolgimenti e incertezze? Dobbiamo porci la stessa domanda anche quando si parla di Glassman e Debbie che, dopo le tensioni dell’esordio, sembra che finalmente abbiano trovato la via giusta dopo il divario che la quarantena aveva creato in loro. Finisce invece la relazione tra Park e Mia che hanno deciso che non era giusto per loro tornare insieme.

Sullo sfondo rimane ancora la questione Melendez. La fine della pandemia potrebbe portare via lo spirito che Claire ha avuto modo di vedere e che nel secondo episodio ha addirittura confermato che la loro storia è finita ma che quella di Claire è ancora lunga e il suo mentore è sicuro che sarà incredibile. Questo per loro sarà un addio definitivo? A questa domanda ha risposto il produttore e creatore della serie, David Shore, che a TvLine ha dichiarato: “Non posso escluderlo, ma non abbiamo piani. Non voglio promettere troppo a riguardo”.

A partire dal prossimo episodio, il terzo di The Good Doctor 4, tutto cambierà. L’ospedale si lascerà alle spalle la pandemia ma in ogni episodio ci sarà Freddie Highmore pronto a ricordare che si tratta di finzione e che sanno bene che nel mondo reale non è stato e non è così facile combattere e sconfiggere il virus.

Ecco il promo del prossimo episodio dal titolo “Newbies“: