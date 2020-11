Il compleanno di Ennio Morricone non può essere celebrato senza la sua musica. Il Maestro oggi, 10 novembre 2020, avrebbe compiuto 92 anni e la sua morte ha creato il grande vuoto nel mondo della musica. Per questo Radio3 Rai in collaborazione con Materadio ha scelto di celebrare il compositore italiano con il concerto Passaggi Nel Tempo – Omaggio A Ennio Morricone.

Il concerto è stato registrato il 26 settembre 2020 presso la Cava del Sole di Matera in occasione del Materadio Special Edition, un appunto che ricorre da 10 anni e che nell’ultima occasione è stata riadattata nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Matera Basilicata e da Radio3 Rai e ha visto la partecipazione di 3 importanti realtà della scena italiana. Sul palco sono saliti i Calibro 35 in compagnia di Diodato e Roy Paci con la conduzione di Valerio Corzani.

Per seguire il concerto tributo nel giorno del compleanno di Ennio Morricone sarà sufficiente sintonizzarsi sulle frequenze di Radio3 Rai per la parte audio, mentre per la parte video sarà disponibile lo streaming sulla pagina Facebook ufficiale di Matera 2019. Il titolo Passaggi Nel Tempo è lo stesso di una composizione del Maestro dalla colonna sonora del film Il Grande Silenzio (1968) di Sergio Corbucci. Lo stesso brano è stato poi ripreso dal regista Jordan Leondopoulos per il film The Swap (1979) con Robert De Niro.

La scelta dei Calibro 35 non è casuale. Da sempre la formazione di Fabio Rondanini ripropone rivisitazioni in chiave retro-modernista delle più importanti colonne sonore dei poliziotteschi e degli spaghetti western del grande cinema internazionale, con un particolare gusto, appunto, per Ennio Morricone.

In occasione del compleanno di Ennio Morricone vedremo i Calibro 35 duettare con Diodato e Roy Paci con la partecipazione di Sebastiano De Gennaro (vibrafono e percussioni) e Beppe Scardino (sax e baritono) a partire dalle 20:30.