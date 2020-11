In questi mesi ci siamo sempre soffermati sugli smartphone Xiaomi e Redmi destinati a ricevere l’aggiornamento con Android 11 e MIUI 12, come è normale che sia. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa con le ultime notizie ufficiose sotto questo punto di vista. Del resto, sono settimane calde per il produttore asiatico e, giustamente, chi ha acquistato un device legato a questi brand è ansioso di comprendere come evolveranno le cose tra la fine del 2020 e la fase iniziale del 2021. Oggi 10 novembre, però, possiamo fare un altro passo importante.

Quali smartphone Xiaomi e Redmi non riceveranno mai l’aggiornamento Android 11

Analizzando un recente report di Gizchina, che a sua volta cita una comunicazione ufficiale di Xiaomi giunta tramite i canali telegram del brand cinese, possiamo infatti risalire al nome di alcuni dispositivi che non toccheranno mai con mano l’aggiornamento impostato su Android 11. Senza girarci troppo intorno, i dispositivi menzionati in questo particolare frangente sono i vari Xiaomi CC9e, Redmi Note 8, Note 8 Pro, Note 8T, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S, Redmi-8, 8A e 8A Dual.

Allo stesso tempo, però, sono stati menzionati anche diversi smartphone che si trovano nella fase di closed beta testing, per i quali l’aggiornamento è davvero ad un passo. Si parla a tal proposito di Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi-Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Xiaomi CC9, CC9 Meitu Edition, Xiaomi-Mi A3, Redmi K30, Redmi K30s, Redmi K20 Pro, K20 Premium, Redmi 10X, 10X Pro, Redmi-Note 9s, Redmi Note 9 Pro (India), Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 Pro Global, Redmi-9 Global, Redmi 9 Prime, Redmi 9 (India), Redmi-9C, Redmi 9A, Poco C3, Poco X3 NFC, Poco-M2 Pro, Black Shark 2, 2 Pro, 3, 3S e 3 Pro.

Dunque, questo martedì abbiamo finalmente elementi concreti per comprendere in quale direzione stia andando lo sviluppo dell’aggiornamento con Android 11 per tanti Xiaomi e Redmi attualmente disponibili sul mercato. Che ne pensate?