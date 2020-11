Non sono isolate le segnalazioni, con cui sono indotto a dire che ad alcuni utenti non funziona Instagram oggi 10 novembre. Una situazione che va analizzata con attenzione, anche se vi dico subito che a differenza di quanto riportato quasi due mesi fa sul nostro magazine, al momento non ci sono i presupposti per parlare di down. Dando uno sguardo ai feedback di coloro che riscontrano malfunzionamenti stamane, posso avanzare alcune ipotesi ovviamente non ufficiali sotto questo punto di vista.

Non funziona Instagram il 10 novembre, ma non ci sono numeri da down

Premesso che se non funziona Instagram il 10 novembre, potete monitorare in tempo reale l’andamento della curva delle segnalazioni su Down Detector, al contempo credo che si possa circoscrivere tutto a poche ipotesi riguardanti l’origine dell’anomalia. Ad esempio, qualcuno riscontra difficoltà con l’aggiornamento dell’app, anche se al momento della pubblicazione non è noto se si tratti di un qualcosa che investa la versione ottimizzata su Android o su iOS.

In alternativa, potrebbe essere in corso qualche problema che rendere il servizio inutilizzabile con specifiche versioni di un sistema operativo, visto che raramente anomalie del genere risultino geolocalizzate con social network tanto grandi. Fate anche attenzione al feed e alle stories, che potrebbero faticare ad aggiornarsi in questi minuti. Dando uno sguardo agli altri social e ai riscontri del pubblico, oserei dire che in questi minuti il mancato caricamento delle stories sia l’ipotesi più probabile. Attendo comunque qualche elemento in più, prima di darvi sentenze in merito.

Resta il fatto che a parte del pubblico non funziona Instagram in questi minuti. Se volete, riportateci pure la vostra esperienza qui di seguito nell’area commenti, così da capirci qualcosina di più su quanto sta avvenendo oggi 10 novembre in Italia.