Quali sono le serie tv simili a Skam? I teen drama moderni sono cambiati e avanzano i programmi in cui si esplora l’adolescenza con un occhio crudo e realistico. Pur scioccando il pubblico per la rappresentazione grafica spesso violenta, queste serie tv non hanno solo lo scopo di mostrare il mondo dei giovani di oggi, ma anche di aprire gli occhi agli adulti: infatti il rapporto genitori/figli è una delle tematiche affrontate nel corso della narrazione.

Skam è stata prodotta in Norvegia e nel 2017 è stata una vera e propria sorpresa nel panorama televisivo, presentando un nuovo modo di fare tv. Gli episodi sono montati unendo clip divulgate in tempo reale sui social, un modo per rendere la storia realistica. Il successo è stato tale da generare diversi remake in Europa e nel mondo. Anche l’Italia ha avuto la sua versione che ha ricevuto il plauso della critica.

Ecco una top 5 di serie tv simili a Skam da guardare se amate il genere.

Skins

Molto prima di Skam, c’era Skins. In sette stagioni, prodotte dal 2007 al 2013, la serie tv britannica ha raccontato le storie di un gruppo di adolescenti di Bristol, in Inghilterra, alle prese con svariati argomenti e situazioni quali: l’abuso di sostanze, la sessualità, la gravidanza adolescenziale, i disturbi dell’alimentazione e le malattie mentali.

Le storie sono narrate attraverso quattro generazioni; per rendere più realistica la storia, la serie tv ha rinnovato il cast ogni due anni, prendendo sempre attori giovani o esordienti. Tra i debuttanti troviamo: Nicholas Hoult, Dev Patel e Kaya Scodelario.

Euphoria

La generazione Z senza peli sulla lingua: questo è Euphoria, una delle serie simili a Skam. Cruda, realistica, lo show con protagonista Zendaya (che per il ruolo della problematica tossicodipendente Rue ha vinto l’Emmy Award) racconta le vicende di un gruppo di adolescenti alle prese con sesso, droga e vite oltre il limite.

Tra la prima e la seconda stagione (attesa il prossimo anno) è stato realizzato un episodio speciale a tema Covid-19.

The Society

Ispirata a Il signore delle mosche di William Golding, The Society è un teen drama che ricalca a fondo la nostra quotidianità. La storia è incentrata su un gruppo di adolescenti rimasti improvvisamente intrappolati in una riproduzione della loro città del New Endgland, con la sola differenza che gli adulti sono scomparsi. Nel corso della prima – e unica – stagione, il gruppo di ragazzi dovrà cercare di sopravvivere e capire in che modo sono arrivati in quel posto misterioso.

Meno appassionato e spavaldo rispetto al romanzo a cui si ispira, The Society esplora un mondo senza adulti, ponendo l’attenzione sugli adolescenti, le convenzioni e la gerarchia sociale.

Élite

Élite, una delle serie tv simili a Skam, è tra i prodotti spagnoli più seguiti su Netflix. La storia è ambientata in un prestigioso liceo privato spagnolo, Las Encinas, frequentato dai ricchi giovani delle più benestanti famiglie di Spagna. Ogni stagione ruota attorno a un crimine (un omicidio, una scomparsa e un altro omicidio), e ripercorre le vicende che hanno portato al suo compimento.

Accattivante e affascinante, Élite è la serie tv per chi ama gli intrighi adolescenziali ma anche un po’ di mistero.

Baby

A proposito di teenagers complicati: non potevamo che chiudere il cerchio con Baby, serie tv originale Netflix liberamente ispirata allo scandalo delle squillo dei Parioili. La storia si concentra su Chiara e Ludovica, due sedicenni della Roma Perbene che, a causa di incontri con persone sbagliate, finiscono per entrare in un giro di prostituzione al servizio di ricchi padri di famiglia ma anche di imprenditori facoltosi di ogni genere.

Giovani allo sbando, genitori inattenti, Baby esplora l’altro lato dei ragazzi di oggi – stanchi, annoiati e viziati – ponendo l’attenzione su cosa voglia dire prendere decisioni sbagliate e le loro conseguenze.