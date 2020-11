Il volantino Mediaworld Black Friday è stato appena lanciato dalla nota catena di elettronica: sarà dunque attivo da questo lunedì 9 novembre e fino al prossimo 19 novembre. Ancora prima dell’evento di shopping sfrenato previsto per la fine del mese, il rivenditore mette sul tavolo sconti davvero importanti, in particolare per gli iPhone Apple ora decisamente accessibili ad un gran numero di clienti.

La copertina dell’ultimo volantino Mediaworld Black Friday spetta, di diritto, all’iPhone 11 da 64 GB, Il prezzo del melafonino ex top di gamma scende a 629 euro. Il nuovo valore ribassato è ben più conveniente di quello attuale di listino di 719 euro ed è pure prevista il pagamento rateale con 20 mensilità da 30,45 euro.

Persino l’iPhone SE lanciato in primavera è incluso nell’attuale volantino Mediaworld Black Friday al prezzo più basso di sempre, anche rispetto ad Amazon. La versione da 64 GB è in effetti in vendita a soli 429 euro, con uno sconto di 70 euro su quello di listino di 499 euro. La soluzione rateale è prevista anche in questo secondo caso con pagamento di 20 mensilità da 21,45 euro.

La catena di elettronica apre la strada anche alla possibilità di acquistare un nuovo iPhone ad un prezzo tuttavia modico, ossia al di sotto dei 300 euro. Il non più recente ma sempre valido iPhone 7 è in vendita a 279 euro, anziché 399 euro. Lo sconto è davvero considerevole e pure le eventuali rate sono davvero piccole, ossia 20 da 13,75 euro.

Tutte le offerte del freschissimo volantino Mediaworld Black Friday sono da considerarsi valide sia online sul sito del rivenditore che in negozio. Le promozioni sono senz’altro legate anche alla disponibilità di scorte per i melafonini. Nella stessa campagna di accompagnamento al venerdì nero dello shopping di fine novembre, va annoverata la proposta per lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip a 999 euro, anziché 1529 euro, grazie pure al voucher ufficiale scaricabile dal sito del produttore di 500 euro.