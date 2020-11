Vite in Fuga prenderà il posto de L’Allieva 3 anche se non subito. La domenica sera di Rai1 sarà dedicata dapprima al calcio e poi al film per la tv con Elena Sofia Ricci dedicato a Rita Levi Montalcini. L’omaggio dovrebbe andare in onda domenica 22 novembre per poi lasciare il posto a Vite in Fuga il cui promo recita ancora un non meglio precisato “prossimamente”.

La serie tv con Claudio Gioè e Anna Valle terrà compagnia al pubblico per 4 serate nel prime time di Rai1 raccontando la storia di Claudio Caruana, un dirigente del Banco San Mauro di Roma, sposato da vent’anni con Silvia e padre di due figli adolescenti, Alessio e Ilaria, che finisce sotto indagine per uno scandalo finanziario legato alla sua banca, che ha provocato il suicidio di alcuni clienti.

Ecco il promo della nuova serie:

"Qualcuno sta cercando di uccidere lei e la sua famiglia."#ViteInFuga PROSSIMAMENTE in prima visione su #Rai1 pic.twitter.com/pKH6lLkHwH — Rai1 (@RaiUno) November 8, 2020

Un collega, Riccardo, viene trovato ucciso e molti indizi gravano su Claudio, che riceve ripetute minacce assieme alla famiglia. Per sottrarsi alle intimidazioni, scoprire la verità sull’omicidio di Riccardo, l’uomo decide di accettare l’aiuto di Cosimo Casiraghi, ex-responsabile della sicurezza di grandi aziende, iniziando una nuova vita tra i monti dell’Alto Adige. Per la prima volta la famiglia Caruana è costretta a vivere davvero insieme e questo porterà incomprensioni, conflitti e incompatibilità.

In Vite in Fuga le cose andranno avanti per la famiglia ma anche per chi si sta occupando delle indagini soprattutto quando una poliziotta scomoda dalla vita disastrosa si mette sulle loro tracce convinta che Claudio abbia inscenato la morte per sfuggire alle sue colpe. Il resto della trama lo scopriremo con l’avvicinarsi della messa in onda di questo family drama a tinte thriller che potrebbe avere un seguito. Nel cast della serie ci saranno Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Francesco Arca, Federica De Cola, Tobia De Angelis, Tecla Insolia e la partecipazione di Barbora Bobulova.