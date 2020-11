Sono stati annunciati i vincitori degli MTV EMA 2020 che hanno celebrato il potere globale della musica. Tra gli italiani, trionfa Diodato che si aggiudica la categoria Best Italian Act, ovvero quella riservata al miglior artista della nazione.

La prossima edizione degli MTV EMA si terrà in Ungheria, nel 2021, e premierà nuovamente i migliori artisti internazionali in lizza nelle varie categorie. Vediamo adesso i vincitori di quest’anno.

I BTS hanno trionfato aggiudicandosi 4 premi – “Best Song,” “Best Group,” “Best Virtual Live” e “Biggest Fans”. Karol G ha trionfato nella nuova categoria “Best Latin” e “Best Collaboration” per “Tusa” featuring Nicki Minaj; Lady Gaga ha vinto per “Best Artist” e DJ Khaled per “Best Video”.

YUNGBLUD ha vinto il suo primo premio agli MTV EMA come “Best Push”. A trionfare anche il gruppo delle Little Mix, anche presentatrici dell’evento e performer della serata. Si sono aggiudicate il premio per “Best Pop.” Tra gli altri vincitori: Cardi B si è aggiudicata “Best Hip-Hop,” Coldplay “Best Rock,” Hayley Williams “Best Alternative”, ma anche David Guetta, H.E.R. e Doja Cat come miglior nuovo artista.

La categoria regional italiana, ovvero il Best Italian Act, lo ha vinto Diodato, già vincitore del Festival di Sanremo 2020. Diodato ha superato i voti totalizzati dagli altri colleghi in nomination, ovvero: Elettra Lamborghini, Irama, Levante, Random.

Tutti i vincitori degli MTV EMA 2020

Best Video

DJ Khaled – POPSTAR featuring Drake starring Justin Bieber



Best Artist

Lady Gaga



Best Song

BTS – Dynamite



Best Collaboration

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj



Best Pop

Little Mix



Best Group

BTS



Best New

Doja Cat



Biggest Fans

BTS

Best Latin

Karol G



Best Rock

Coldplay



Best Hip Hop

Cardi B



Best Electronic

David Guetta



Best Alternative

Hayley Williams



Video for Good

H.E.R. – I Can’t Breathe



Best Push

YUNGBLUD



Best Virtual Live

BTS BANG BANG CON – The Live



Best Italian Act

DIODATO