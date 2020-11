Sono registrati proprio in questi minuti alcuni fastidiosi problemi in fase di login, per coloro che usufruiscono della piattaforma Cisco Webex Meeting. La sua ragion d’essere e la struttura concepita dal team, la rende in qualche modo collocabile sullo stesso piano di TeamViewer, che in passato pure ha fatto i conti con anomalie lato server secondo quanto vi abbiamo riportato a suo tempo. Come procedono le cose oggi 9 novembre? Le informazioni disponibili fino a questo momento sono frammentarie per il pubblico.

Focus sui problemi del 9 novembre per Cisco Webex Meeting in fase di login

Fondamentalmente, i problemi Cisco Webex Meeting in fase di login si riscontrano nel momento in cui gli utenti provano ad inserire le proprie credenziali all’interno della piattaforma. Su Down Detector, in effetti, è possibile osservare che la curva sia salita a partire dalle 8 di questa mattina, anche se i numeri non sono così elevati. Parlando di un servizio che in Italia risulta essere ancora di nicchia, reta una questione che non va trascurata a mio modo di vedere. Almeno fino a quando non avremo comunicazioni ufficiali in grado di chiarire l’origine dell’anomalia.

Qualora anche voi abbiate riscontrato problemi in fase di accesso a Cisco Webex Meeting oggi 9 novembre, non posso fare altro che invitarvi a commentare l’articolo qui di seguito. In questo modo, infatti, proveremo a capirci qualcosina di più sull’origine di un malfunzionamento molto fastidioso per chi ha deciso di dar fiducia al servizio gratuito. Almeno stando alle indicazioni fino a questo momento reperibili.

Aggiornamento ore 12:06. La situazione pare stia rientrando e i problemi Cisco Webex Meeting appaiono in via di risoluzione. Staremo a vedere nei prossimi minuti come evolveranno le cose per chi si è iscritto.