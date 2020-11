Ripartono le registrazioni per fare richiesta del bonus mobilità oggi 9 novembre, ma solo per chi è purtroppo rimasto tagliato fuori dal click-day della settimana scorsa (principalmente per via della mancata autenticazione tramite SPID che ha investito, tra gli altri provider, Poste Italiane, come purtroppo molti di voi già sapranno), e soprattutto esclusivamente per chi ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute circa un prodotto già acquistato. Non sono previsti altri buoni digitali per adesso, né ci sarà un altro click-day.

Bisognerà capire quanti utenti devono ancora acquisire il rimborso per poter poi preventivare quanti soldi occorrono per i nuovi fondi. La registrazione potrà essere completata fino al 9 dicembre. Il discorso di oggi 9 novembre, lo ripetiamo, è rivolto a tutti quelli che hanno acquistato un prodotto o un servizio afferente al Programma Sperimentale Buono mobilità nel periodo compreso tra il 4 maggio ed il 2 novembre 2020 e sono regolarmente in possesso di fattura o scontrino parlante che ne attesti la transazione effettiva: questi stessi utenti potranno procedere alla preregistrazione (che non garantisce però alcun beneficio, in quanto serve esclusivamente al Ministero dell’Ambiente per quantificare le risorse ai fini di un rifinanziamento) inserendo i propri dati e specificando il valore del prodotto o del servizio acquistato.

Sempre da oggi 9 novembre, più precisamente dalle ore 9, i cittadini che hanno già ottenuto il rimborso o il buono digitale hanno il via libero per accedere alla propria area riservata. Il riscontro dei soldi effettivi avrà luogo solo tra diversi mesi: il rimborso relativo al bonus mobilità, come dichiarato dal ministro Costa, è previsto tra gennaio e febbraio 2021, puntando comunque a indennizzare tutti gli aventi diritto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.