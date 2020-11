Quando i ragazzi di Ubisoft, in particolar modo quelli al lavoro su Rainbow Six Siege, fanno una promessa, c’è da prenderla sul serio. D’altronde stiamo parlando di uno dei titoli in assoluto più longevi – in termini temporali continuativi – disponibili sul mercato.

Era il 2015 quando lo sparatutto tattico faceva il suo esordio sugli scaffali. Un frangente probabilmente non proprio felicissimo, viste le problematiche che ne hanno afflitto i primi mesi di carriera. Ma la caparbietà del team di sviluppo ha fatto si che tutto si archiviasse in tempi brevi, e il titolo ha potuto decollare nelle classifiche di gradimento e sulle console degli utenti.

A distanza dunque di un lustro (quasi) esatto, è ancora una volta il momento di dare uno sguardo a cosa bolle in pentola. Che, come un buon ragù, ha messo a cottura lenta le nuove feature che promettono di animare la prossima stagione del gioco.

Rainbow Six Siege si rinnova, i cambiamenti della nuova stagione

Una nuova operazione, Neon Dawn, e un’operatrice inedita le promesse che la nuova stagione fa agli utenti della community di Rainbow Six Siege. E proprio su quest’ultima Ubisoft ha voluto soffermare le proprie attenzioni. Attraverso i propri canali social, il colosso transalpino ha infatti avuto premura di condividere un filmato che approfondisce gli aspetti che andranno a incidere fattivamente sul gameplay del gioco. E che permette di avere un quadro dei “trucchetti” da poter adoperare durante le partite.

Come anticipato già nei giorni scorsi, diversi i gadget a disposizione di Aruni, la nuova operatrice difensiva pronta a unirsi al roster dei combattenti di Rainbow Six Siege. A supporto delle velleità della stessa arriva il gadget Surya Gate, una griglia laser che, posizionata su porte, pareti e finestre, risulterà particolarmente utile. Grazie a quest’ultima si potranno intercettare i gadget spia come i droni, senza contare poi i danni che verranno inflitti agli operatori offensivi che l’attraverseranno.

Un ingresso nel gioco, quello di Aruni, che chiaramente porterà ricalibrazioni per gli utenti, che dovranno adeguare il proprio modo di giocare per evitare di essere presi in contropiede. Discorso che riguarderà anche la mappa Grattacielo, che nella nuova stagione si presenta rivista e corretta. Studiare tutte le modifiche apportate dal team di sviluppo sarà dunque cruciale per organizzare al meglio difesa e attacco nel corso delle partite.

