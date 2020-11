Arriva il primo autentico confronto tra i prezzi fissati stamane da Amazon per quanto riguarda gli iPhone 12 ed iPhone 11. Certo, ci muoviamo in dimensioni differenti di costo e di risparmio, ma quantomeno ora abbiamo modo di valutare le due alternative su aspetti concreti, se pensiamo che gli ultimi arrivati risultino acquistabili anche il programma Prime. Insomma, per chi non può attendere oltre, c’è addirittura la prospettiva di ricevere lo smartphone domani a casa. Dopo aver analizzato il modo in cui resistono agli urti nella giornata di ieri, dunque, un altro parallelismo cruciale.

Nuovo confronto prezzi Amazon tra iPhone 12 ed iPhone 11

Partiamo proprio coi top di gamma 2020. Se questa mattina azzardo un parallelismo a distanza tra le due famiglie di melafonini è perché nel box che segue troverete finalmente i vari iPhone 12 ufficializzati da Apple con l’evento di poche settimane fa in pronta consegna. Al momento, dunque, non riusciamo a spostarci dal prezzo di listino, ma vederli stabili nel programma Prime, con spese di consegna azzerate e spedizione assicurata nel giro di poche ore, potrebbe essere un dettaglio non di poco conto per i potenziali acquirenti.

Novità Apple iPhone 12 (256GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Per quanto riguarda gli iPhone 11, invece, la questione risparmio inizia ad essere interessante. Come si poteva facilmente immaginare, l’arrivo sul mercato dei loro successori ha comportato un apprezzabile calo del prezzo. E così capita che oggi 9 novembre sia possibile usufruire di offerte Amazon decisamente più aggressive rispetto agli ultimi mesi. Stamane, ad esempio, lo troviamo disponibile a partire da 629 euro.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Nero Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Dunque, la situazione comincia ad essere più definita in questa fase a proposito dell’andamento dei prezzi per iPhone 12 ed iPhone 11. Difficilmente coi primi assisteremo ad un abbassamento ulteriore dei costi per il pubblico in occasione dell’imminente Black Friday 2020. Le sorprese, con Amazon, sono sempre dietro l’angolo. Restate connessi sulle nostre pagine per saperne di più sotto questo punto di vista.