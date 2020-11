Ci sono notizie davvero interessanti intorno all’aggiornamento proprietario Harmony OS su smartphone Huawei, più precisamente la versione cinese del sistema operativo HongMeng OS. Come già detto nelle scorse settimane, i progressi nello sviluppo della nuova esperienza software, sarebbero tali da confermare il prossimo rilascio per alcuni utenti finali entro la fine di questo 2020, dunque a dicembre.

La novità odierna è che ci sarebbe una data esatta di prima distribuzione del sistema operativo, ossia quella del prossimo 18 dicembre. La comunica ufficiosamente la fonte Huawei Update, facendo riferimento anche a quanto dichiarato da Wang Chenglu, presidente del dipartimento Consumer Business Software di Huawei. Le previsioni per l’aggiornamento entro la fine dell’anno dovrebbero essere confermate come da decisioni pregresse.

Harmony OS arriverebbe su tutti gli smartphone Huawei supportati ovunque nel mondo. Si tratterebbe, come è logico che sia solo di un’anteprima prevista per il mercato cinese e pure per una nicchia di utenti selezionati. Sempre nel paese asiatico, poi, tra gennaio e febbraio 20232 il programma si amplierebbe ulteriormente.

Per quanto ci riguarda, probabilmente, non potremo toccare con mano, neanche in una sorta di closed beta, proprio Harmony OS se non durante il 2021 inoltrato. Va precisato tuttavia che la distribuzione del sistema operativo partorito da Huawei in alternativa a quello Android, non supporterà subito tutti i device. Piuttosto solo i dispositivi con RAM non superiore a 128 MB di RAM saranno interessati in un primissimo momento. Entro aprile 2021 poi, i telefoni abilitati saranno quelli con in dotazione fino a 4 GB di RAm e solo nell’autunno 2021, la nuova esperienza sarà riservata all’hardware con più di 4 GB di RAM. Insomma la strada da compiere è ancora ben lunga ma il prossimo appuntamento di dicembre metterà in evidenza un passaggio fondamentale per il brand e per la sua strategia di conquista di autonomia dall’universo google.