Aspettiamoci di vedere arrivare in Europa anche l’Amazfit GTS 2 Mini, versione in miniatura dell’Amazfit GTS 2, arrivato anch’esso nel nostro Paese da qualche giorno. Dovrebbe trattarsi di uno smartphone diverso rispetto all’Amazfit GTR 2e, modello economico dell’Amazfit GTR 2 di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, anche stando alla testimonianza della certificazione FCC da poco arrivata. Precisiamo che l’ente americano ha garantito pure la certificazione CE per il rilascio nei mercati europei (l’orologio intelligente, quindi, dovrebbe arrivare senza difficoltà anche da noi, anche se non sappiamo bene quando).

Non ci sono, almeno per il momento, immagini ufficiali o render, se non lo schema che ci mostra, a grandi linee, il design che potrebbe essere previsto per l’Amazfit GTS 2 Mini, che ricorda da vicino la forma di Amazfit GTS, con cornici di un certo spessore, in particolare quella inferiore (cosa che lascia pensare lo schermo risulterà più piccolo rispetto a quello di Amazfit GTS 2). Manca anche la protezione del pulsante laterale, che invece il fratello maggiore presenta. Non ci sono informazioni tecniche per cercare di capire che tipo di smartwatch questo Amazfit GTS 2 Mini potrà essere (l’ente certificatore non ne ha fatto alcuna menzione), nonostante qualcosa ci dica molto presto qualche informazione in più salterà senz’altro fuori (bisogna solo avere un po’ di pazienza).

Per adesso possiamo solo lasciare campo libero alla nostra immaginazione, provando a fantasticare su quel che potrebbe essere: Amazfit GTS 2 Mini si avvicinerà più alla linea Bip o più semplicemente si configurerà come un Amazfit GTS 2 con lo schermo più piccolo? Per adesso non è dato saperlo, anche se forse potrebbe non mancare troppo al lancio. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.