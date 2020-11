Più volte nelle ultime settimane la rete si è ritrovata a “vomitare” anticipazioni sul OnePlus 9, prossimo smartphone della compagnia cinese in arrivo sul mercato. Lo stesso accade nella giornata di oggi, che tramite rumor va anticipare i piani di uscita del dispositivo.

Sì perché, stando almeno a quanto si legge sulle pagine del portale Gizchina, OnePlus 9 potrebbe fare la sua apparizione sugli scaffali in tre modelli. Secondo i leaker sui social cinesi, oltre alla versione base del device mobile, OnePlus starebbe infatti pensando di sedurre i potenziali acquirenti anche con il modello Pro e con una terza variante il cui nome non è ancora stato chiarito. Per il momento, i tre smartphone sono conosciuti con i nomi in codice LE2110 – quello “liscio” -, LE2117/LE2119/LE2120 – per il Pro, a seconda dei mercati di riferimento – e LE 2127 per la terza misteriosa versione.

Sempre a sentire la fonte, i tre OnePlus 9 dovrebbero montare un display con refresh rate piuttosto alto, fissato a ben 144 Hz. Non solo, è prevista in dotazione una tecnologia di ricarica ultrarapida sia cablata da 65 W che wireless da 40 W, mentre tra le altre specifiche tecniche riportate dai leak troviamo resistenza all’acqua IP68, NFC e altoparlanti stereo. Per quanto riguarda il piano squisitamente estetico, i prossimi smartphone di casa OnePlus dovrebbero poi essere molto simili all’ultimo arrivato della società, vale a dire il OnePlus 8T, ma il foro adibito alla fotocamera anteriore dovrebbe essere ora posizionato al centro, similmente a quanto accade negli ultimi Samsung Galaxy in commercio.

Vero punto di forza del OnePlus 9 dovrebbe però essere il suo processore, quel SoC Snapdragon 875 di Qualcomm che sarà presentato a breve e che promette un sensibile balzo in avanti sul pianto delle prestazioni, trattandosi del primo SoC mobile a 5 nm del chipmaker americano. Cosa ne dire, la serie 9 di OnePlus potrebbe rivelarsi una piacevolissima sorpresa?