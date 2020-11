Il mese di novembre sarà ricordato come uno dei più interessanti in assoluto per coloro che intendono acquistare device come i vari Huawei P40, P40 Lite e P Smart 2021 tramite WindTre. Certo, in alcuni casi non siamo ancora ai livelli di scontistiche Amazon, come abbiamo notato lo scorso weekend proprio con il P40 Lite secondo il nostro articolo, ma se consideriamo gli standard della compagnia telefonica, ci sono diversi spunti apprezzabili per il pubblico italiano. Proviamo dunque a fare ordine con le diverse promozioni disponibili.

Non solo Huawei P40, P40 Lite e P Smart 2021 in offerta con WindTre

Come potremo notare oggi 9 novembre, non ci sono soltanto Huawei P40, P40 Lite e P Smart 2021 in offerta tramite WindTre. Operando una selezione di prodotti acquistabili a condizioni vantaggiose, ad esempio, tenderei a soffermarmi su Huawei P30 Lite New Edition, che in queste ore risulta disponibile presso gli store aderenti a 249,90 euro invece di 349,90 euro. Occhio anche alla versione più costosa del P40, se pensiamo che ora si può procedere all’acquisto di un Huawei P40 Pro+ spendendo 1099,90 euro invece di 1399,90 euro.

Tornando ai modelli citati in precedenza, è opportuno ricordare che tramite WindTre potremo acquistare un Huawei P40 a 499,90 euro invece di 799,90 euro, mentre chi ha nel mirino un Huawei P40 Lite se lo potrà portare a casa a soli 199,90 euro, con un risparmio di 100 euro rispetto al valore di listino concepito dal produttore asiatico al momento del suo lancio sul mercato. Infine, chi sta pensando di puntare su Huawei P Smart 2021 potrà procedere a 169,90 euro invece di 229,90 euro.

Dunque, non mancano certo le occasioni con WindTre in questi giorni. E, come avete notato, possiamo andare facilmente oltre il tanto chiacchierato Huawei P40. Che ne pensate delle offerte portate alla vostra attenzione in queste ore?