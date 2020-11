Al via i nuovi episodi di Omicidi a Sandhamn su Giallo, il crime svedese tratto dai romanzi di Viveca Sten. La serie è stata creata da Alexandre de Seguins e Laurent Burtin e va in onda in patria sul canale TV4 dal 2010. La storia segue le indagini dell’ispettore Thomas Andreasson, tornato sull’isola natale Sandhamn, nell’arcipelago di Stoccolma per seguire un caso di omicidio; qui ritrova una sua vecchia compagna di scuola, Nora.

Omicidi a Sandhamn ha la particolarità di avere ogni stagione di tre episodi che corrisponde a uno dei romanzi della serie. Dalla sesta stagione, la serie è composta da 4 episodi di 90 minuti (spesso suddivisi in 2 parti da 45 minuti). Stasera, 9 novembre, il canale 38 del digitale terrestre (disponibile anche al 167 su Sky) propone l’episodio dal titolo Bugie Blue.

Durante le feste studentesche che precedono l’estate, una serie di omicidi sconvolge la città. Mentre la scia di morti iniziano ad essere denunciati alla polizia, si scopre che potrebbero essere stati causati da quello che sembra essere un nuovo narcotico chimico. La polizia comincia le indagini e riesce a intercettare uno spacciatore, cogliendolo in fragranza di reato con l’acquirente. Questi altri non è che Alexander, nuovo poliziotto di Sandhamn sotto copertura. Nora viene chiamata come procuratore per la causa e incontra per la prima volta Alexander. Una svolta nel caso arriva quando una giovane donna viene trasportata in ospedale in stato di incoscienza.

Nel cast di Omicidi a Sandhamn su Giallo troviamo Alexandra Rapaport nei panni di Nora; Nicolai Cleve Broch è Alexander; Shirin Golchin è Miriam; Gustaf Hammarsten è Bengt-Olof Stenmark; Ping Mon H. Wallén è Anna; Kassel Ulving è Tor; Jonas Malmsjö è Henrik; e Ing-Marie Carlsson nel ruolo di Berit.

L’appuntamento con Omicidi a Sandhamn su Giallo è per stasera alle 21:10. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi, la serie è disponibile anche in streaming in contemporanea sulla piattaforma DPlay, raggiungibile al sito dplay.com (l’app può essere scaricata su App Store o su Google Play, oppure semplicemente collegandosi su www.dplay.com). Gli episodi resteranno online e on demand per alcuni giorni successivi alla messa in onda originale.