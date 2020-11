Il concerto di Liam Gallagher sul Tamigi suona un po’ come quel party sciabolato dai Sex Pistols quando sfilarono su un battello per girare il video di God Save The Queen. Era il 7 giugno 1977 e la band di Johnny Rotten decise di suonare in mezzo all’acqua di fronte al palazzo di Westminster, storica sede del Parlamento britannico, nel giorno del Giubileo. Una rissa esplosa tra i partecipanti costrinse l’attracco e portò all’arresto di 11 persone tra cui Malcolm McLaren.

Probabilmente l’ex Oasis ha pensato di omaggiare l’iniziativa, anche se a questo giro è tutto autorizzato. Il cantautore britannico, in effetti, durante la scorsa settimana aveva annunciato “celestiali novità” prima di comunicare l’uscita della Collector Edition di Why Me? Why Not, una versione su vinile dell’ultimo disco da solista che include anche i brani contenuti nella deluxe edition.

Per animare i fan il concerto di Liam Gallagher sul Tamigi recupera ciò che l’artista vorrebbe fare sul palco. Con entusiasmo il cantautore scrive che l’evento prevede una scaletta che include brani dai due dischi dell’esperienza solista – As You Were (2017) e Why Me? Why Not (2019) – ma anche tante canzoni degli Oasis, molte delle quali “non sentite da tanto tempo”, scrive Liam.

Lo streaming del live di Liam Gallagher sul Tamigi si terrà il 5 dicembre 2020 e verrà trasmesso in diretta dal sito MelodyVR a partire dalle ore 21 per l’Italia, e per favorire i fan di tutto il mondo saranno disponibili 4 stream differenti, l’ultimo dei quali destinati al pubblico dell’Australia, della Nuova Zelanda e dell’Asia il giorno successivo.

I biglietti per Down By The River Thames – questo il nome dell’evento – saranno disponibli dalle ore 9 di giovedì 12 novembre – sul sito ufficiale di Live Nation al costo di 16,50 sterline che corrispondono a 18,26 euro.

Durante il concerto di Liam Gallagher sul Tamigi ci sarà la band al completo, e non si escludono sorprese per i fan.