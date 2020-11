Il 17 novembre su CBS, negli Stati Uniti, debuttano la nuova stagione di FBI 3 e il suo spin-off FBI: Most Wanted 2, in una serata tutta dedicata al genere crime.

FBI 3 è la nuova stagione del poliziesco ideato da Dick Wolf e Craig Turk, che ha debuttato nel 2018 ed ha ottenuto un buon riscontro di pubblico fino ad essere rinnovato per una terza stagione in tempi brevissimi. Non solo: è nato anche lo spin-off FBI: Most Wanted, dedicato alla divisione interna dell’Ufficio Federale di Investigazione destinato alla ricerca dei maggiori latitanti d’America, a sua volta rinnovato per una seconda stagione.

FBI 3 e la seconda stagione dello spin-off della serie FBI: Most Wanted debuttano insieme, martedì 17 novembre, con le rispettive première di cui CBS ha diffuso le trame e le immagini promozionali.

Ecco la sinossi del primo episodio di FBI 3, che introduce da subito un nuovo personaggio.

Il team dà il benvenuto a un nuovo membro, l’agente speciale Tiffany Wallace (Katherine Renee Turner), mentre è alla ricerca di assassini che hanno orchestrato una sparatoria di massa presso una società di media e il legame personale di OA con il caso minaccia di offuscare il suo giudizio.

In FBI 3 torna il cast regolare della serie composto da Missy Peregrym (nei panni dell’Agente speciale Maggie Bell), Zeeko Zaki (Agente speciale Omar Adom ‘OA’ Zidan), Jeremy Sisto (Assistente agente speciale in carica Jubal Valentine), Alana De La Garza (agente speciale in carica Isobel Castille), John Boyd (agente speciale Stuart Scola), cui si aggiunge la new entry Katherine Renee Turner (agente speciale Tiffany Wallace).











Ecco il promo di FBI 3.

Lo spin-off FBI: Most Wanted, prodotto da Jim McKay ed Elizabeth Rinehart, vede nel cast Julian McMahon (l’ex demone Cole di Streghe e il chirurgo Christian Troy di Nip/Tuck), nei panni dell’agente speciale supervisore Jess LaCroix. Al suo fianco come volti regolari della serie figurano Kellan Lutz (agente speciale Kenny Crosby), Roxy Sternberg (agente speciale Sheryll Barnes), Keisha Castle-Hughes (agente speciale Hana Gibson) e Nathaniel Arcand (agente speciale Clinton Skye).











Ecco la trama della première di FBI: Most Wanted 2.

Quando un hacker provoca un incidente automobilistico che uccide una famiglia di tre persone, il team corre a dargli la caccia mentre le sue richieste di virus del riscatto aumentano e il suo agghiacciante obiettivo finale diventa evidente.

In Italia entrambe le serie sono in onda su Rai2, che attualmente trasmette in replica gli episodi della seconda stagione ogni giovedì. Da gennaio arriverà in prima visione la seconda parte di FBI 2 e la prima stagione dello spin-off Most Wanted.