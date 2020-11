Influencer da quasi 200.000 follower sui social, un tormentone all’attivo e un videoclip ufficiale in arrivo su YouTube che accompagna un brano musicale. La canzone Non Ce N’è Coviddi di Angela da Mondello avrà anche un video; è stato registrato negli scorsi giorni in Sicilia, proprio a Mondello, e sarà disponibile sui YouTube da domani, martedì 10 novembre.

Accompagnerà il tormentone Non Ce N’è, Non Ce N’è Coviddi che l’ha resa, sfortunatamente, famosa la scorsa estate. La signora si è resa protagonista di un collegamento con Barbara D’Urso su Canale 5 e ha pronunciato in quell’occasione la frase “Non ce n’è Coviddi” che ha fatto il giro dell’Italia negli scorsi mesi, non solo tra i negazionismi del Covid-19.

La canzone Non Ce N’è Coviddi di Angela da Mondello sarà accompagnato da un video registrato con gruppo di persone, se ne contano 20 circa, senza mascherina né distanziamento. La signora canta e balla sulle note dei tormentoni che l’hanno resa famosa, da “Non ce n’è Coviddi” a “Buongiorno da Mondello”. La location è proprio la spiaggia di Mondello, a Palermo.

Sui social ringrazia Barbara D’Urso, per aver contribuito notevolmente alla sua popolarità, e Lele Mora, in quanto agente che la sta guidando in questo periodo particolarmente florido della sua “carriera” nel mondo dello spettacolo.

Numerosi, come era prevedibile, gli insulti sui social. C’è chi non apprezza i suoi tormentoni e si limita a screditarli ma c’è anche chi si spinge oltre augurandole di cantare Non Ce N’è, Non Ce N’è Coviddi da un letto di terapia intensiva quanto prima. Ma Angela da Mondello non si perde d’animo e da vera star ringrazia fan e hater: “Grazie a tutti i miei fan, a chi mi ama ma anche a chi non mi ama. Io continuerò così”.