Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda questa sera tra bestemmie e scivoloni. Quella che sta andando in onda è davvero l’edizione più traballante della storia, spesso il pubblico si è ritrovato in polemica che televoti dubbi e quelli sospesi per provvedimenti disciplinari, e questa sera? Succederà lo stesso visto che il pubblico è sul piede di guerra e, in particolare, è pronto ad inveire contro due concorrenti in particolare, Stefano Bettarini e Paolo Brosio. Il primo è reo di aver bestemmiato (e quindi potrebbe essere squalificato) mentre il secondo si è lasciato andare ad uno scivolone mettendo insieme una serie di rumori sinistri con i fan di Auschwitz. Le polemiche non sono mancate in nessuno dei due casi ma sembra che non ci sarà alcun provvedimento visto che il televoto continua ad andare avanti.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip 2020 annunciano una grande festa per Patrizia de Blanck che oggi compie gli anni e che per ringraziare i suoi coinquilini per la festa di ieri, ha deciso che questa sera non nominerà nessuno. Dall’altra parte, invece, entrerà nella casa Alba Parietti pronta ad entrare in casa per sostenere suo figlio ma soprattutto per andare contro Tommaso Zorzi e Dayane Mello rei, forse, di non aver capito bene il suo bambino. Come finirà questo scontro?

Ciliegina sulla torta sarà Dayane Mello contro tutti. La modella brasiliana ha inveito e litigato con tutti in queste ore arrivando allo scontro con Adua del Vesco che per un attimo ha vacillato un po’ riguardo alla loro amicizia e alle reali intenzioni della sua amica/sorella. Come finirà la loro amicizia adesso? Nella puntata di questa sera si racconterà la vita di Elisabetta Gregoraci e di Maria Teresa Ruta e Alfonso Signorini annuncerà il provvedimento disciplinare per un inquilino della casa, che sia proprio Stefano Bettarini quello a dover lasciare la casa?