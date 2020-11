Tutto il dolore dei Pooh ai funerali di Stefano D’Orazio, che si sono tenuti nel pomeriggio presso la Chiesa degli Artisti in Roma. Red Canzian, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli si sono riuniti per l’ultimo saluto al loro batterista, paroliere e amministratore.

Il corteo con il feretro di Stefano D’Orazio è partito dal Campidoglio, dove ha ricevuto l’omaggio di un rappresentante del Comune di Roma, per poi raggiungere la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo dove si sono tenute le esequie dell’artista.

I presenti sono voluti intervenire con poche parole e tutti molto provati dall’emozione. La moglie Tiziana Giardoni, in particolare, ha raccontato quello che è stato per lei Stefano D’Orazio: “Sei sempre stato la mia forza, accanto a te sono diventata una persona migliore. Tutte le mattine non mi faceva mancare un sorriso. L’ho amato tantissimo”.

La poca folla che ha potuto essere presente in Piazza del Popolo ha intonato alcuni frammenti dei brani dei Pooh nella commozione generale, mentre le telecamere hanno potuto entrare se si fa eccezione per quelle di Pomeriggio Cinque, che hanno ricevuto l’autorizzazione della famiglia. Ai funerali erano presenti anche Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Fausto Brizzi, il maestro Gianni Mazza, Marino Bartoletti, Fio Zanotti e Silvia Di Stefano, la figlia della sua ex compagna Lena Biolcati e che ha cresciuto come una figlia.

Stefano D’Orazio si è spento il 6 novembre dopo alcune complicazioni legate al Coronavirus. Le sue condizioni erano migliorate nel pomeriggio di venerdì per poi precipitare fino alla morte. L’artista dei Pooh lascia la moglie Tiziana Giardoni, sposata il 12 settembre 2017.

Il batterista dei Pooh aveva lasciato il gruppo nel 2009 per dedicarsi ad altri progetti ma aveva ripreso il suo posto alla batteria nel 2015, per la reunion con la quale hanno concluso la carriera il 30 dicembre 2016 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.