Prosegue la programmazione di Grey’s Anatomy 16 su La7 con due episodi a settimana: siamo ormai nella seconda parte di stagione, che si è conclusa quest’anno a quota 21 episodi, in anticipo rispetto ai 24 previsti a causa del lockdown.

Risolto il grande tema dell’incriminazione di Meredith per frode assicurativa, questa seconda metà di stagione di Grey’s Anatomy 16 su La7 scorre tra casi medici e triangoli amorosi: la Grey è impegnata in un tira e molla con lo specializzando DeLuca ma anche affascinata dal nuovo arrivato Cormac Hayes, Amelia è in attesa di sapere se suo figlio è stato concepito con Link o con l’ex marito Owen, mentre Teddy è ancora legata a Tom nonostante abbia accettato di sposare Hunt.

Sullo sfondo degli episodi di Grey’s Anatomy 16 su La7 attualmente in onda c’è l’assenza di Alex Karev (l’attore Justin Chambers ha lasciato la serie improvvisamente, a metà stagione), che inizialmente è dato in visita a sua madre in Ohio, ma poi sembra sparito dai radar: la soluzione al mistero arriverà solo con l’episodio numero 16 che racconterà la clamorosa e surreale uscita di scena del personaggio.

Intanto ecco le trame degli episodi 12 e 13 di Grey’s Anatomy 16 su La7 il 9 novembre.

Jackson crea una situazione spiacevole quando invita la sua nuova ragazza a quella che pensa sia la celebrazione dell’anniversario di Richard e Catherine; Levi porta Nico in viaggio per fare visita a un membro della sua famiglia…

DeLuca rifiuta di arrendersi davanti a una diagnosi che sembra definitiva, e chiede un consulto. Intanto, Amelia sta per avere il risultato del test di paternità…

Lunedì 16 novembre andranno in onda gli episodi 14 e 15 di Grey’s Anatomy 16 su La7, che introdurranno il tema della salute mentale di DeLuca e riveleranno qualcosa di inaspettato dal passato di Teddy.

DeLuca è irritato dopo che Meredith le ha rubato la sua paziente Suzanne, i cui sintomi continuano a sconcertare i medici di Gray Sloan. Altrove in ospedale, Jackson, Owen e Jo lavorano su una coppia ferita dall’attacco di un orso e Levi è ferito dal fatto che Nico non voglia presentargli i suoi genitori.

Meredith e Carina mettono in discussione il comportamento insolito di DeLuca quando si offre volontario per svolgere un compito potenzialmente letale durante una tormenta. Nel frattempo, Bailey cerca di aiutare Joey con il suo futuro, mentre Richard istruisce un nuovo stagista in ospedale.

Grey’s Anatomy 16 su La7 è in onda in prima visione in chiaro, ogni lunedì con due episodi in prima serata dalle 21.15. La stagione era stata trasmessa in anteprima su Fox la scorsa primavera e la diciottesima debutterà sullo stesso canale il 24 novembre.