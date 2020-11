Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti positivi al Covid19. L’annuncio è stato dato dalla diretta interessata, nata dal matrimonio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, durante la diretta di Ogni Mattina di oggi, in onda su TV8. La figlia d’arte e il fidanzato influencer Goffredo Cerza hanno contratto il virus.

Per via della malattia e del conseguente autoisolamento l’inviata di Ogni Mattina non potrà partecipare alle prossime puntate. La 23enne aveva insospettito i fan negli ultimi giorni dal momento che non pubblicava stories su Instagram. Oggi in collegamento con il conduttore Alessio Viola ha svelato il motivo. Insieme al fidanzato si è confinata nell’appartamento di Milano dopo aver accusato i primi sintomi.

Aurora Ramazzotti non perde il sorriso ma non nasconde la sua preoccupazione: “Una malattia molto strana”, dice la giovane figlia d’arte che non ha mai avuto la tosse in vita sua. “Speravo non fosse lui“, confessa, ma allo stesso tempo racconta di sentirsi meglio nonostante una forte sinusite.

La coppia si era già preparata al lockdown e per questo viveva in isolamento da qualche giorno. Aurora, inoltre, racconta di non aver avuto contatti con nessuno e per questo non si teme nemmeno per sua madre Michelle Hunziker che in questo periodo è impegnata nella conduzione di All Together Now. Stando al racconto di Aurora Ramazzotti le sue condizioni, dunque, si presentano stabili.

Con Goffredo Cerza e Aurora Ramazotti positivi al Covid19 aumenta il numero dei personaggi famosi che hanno contratto il virus: dopo le notizie su Carlo Conti negli scorsi giorni Iva Zanicchi lo aveva annunciato in un post e ora si trova ricoverata in ospedale per un peggioramento delle sue condizioni dovuto al manifestarsi di una polmonite bilaterale. Tuttavia l’aquila di Ligonchio dice di essere serena e sotto controllo, anche se non nasconde una certa paura che sopraggiunge soprattutto quando arriva la sera.