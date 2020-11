Il 9 novembre è ufficialmente il Giorno della Libertà celebrato in occasione dell’anniversario della caduta del muro di Berlino. Tutti abbiamo scolpito nella memoria quell’istante in cui tanti giovani della parte ovest della città allungano le braccia per tirare su i loro fratelli della parte est, o di quegli idranti indirizzati alla folla da parte delle guardie armate come un disperato tentativo di far valere ancora un regime che ormai aveva perso potere.

L’annuncio di Gunter Schabowsky, leader del Partito Comunista berlinese, era un grido di libertà: “Da stasera la frontiera è aperta”. I bar più in prossimità del mauer accolsero i cittadini di Berlino est offrendo loro birra gratis, il tutto mentre i Mauerspechte picconavano l’ignobile cerniera che divideva in due la città. La Storia, quella con la S maiuscola, stava finalmente cambiando e gli Scorpions raccontarono quella rivoluzione nell’iconica Wind Of Change.

Oggi tanti artisti italiani celebrano quel momento storico. Ermal Meta scrive: “31 anni fa la storia cambiò”. Vasco Rossi dedica a questa ricorrenza il suo brano Liberi Liberi nelle stories e aggiunge: “Contro ogni muro, per la libertà dell’uomo”.

Sarebbe bello leggere un commento di Klaus Meine, voce degli Scorpions che più di tanti altri artisti trovò la giusta colonna sonora per uno degli eventi più significativi della fine della Guerra Fredda. Ancora oggi, nella città tedesca, resistono alcune parti del muro rimaste intatte, un monito che ci fa capire fino a quali scempiaggini può spingersi l’arsura ideologica, il simbolo di una storia che non deve ripetersi.

Memorabile fu il concerto di Roger Waters nella Postdamer Platz del 21 luglio 1990. Il bassista dei Pink Floyd promise che The Wall sarebbe stato eseguito dal vivo solo dopo la caduta del muro di Berlino, e mantenne la parola: all’evento The Wall Live In Berlin parteciparono anche Van Morrison, Sinead O’ Connor, Bryan Adams, Thomas Dolbye e, ovviamente, gli Scorpions.