Questi due video ti consentono di entrare in un mondo strano che puoi sperimentare, basta indossare un paio di cuffie e sentire il brano musicale contenuto nel secondo video.

Ma andiamo con ordine.

Leo Cavalli di Fonoprint una sera mi ha parlato di musica binaurale creata da due ragazzi, Alessio Chelucci e Maria Luisa Mannarino, che gli aveva risolto il problema dell’ansia e dell’insonnia, anche se, appena la Warner Chappel gli aveva segnalato questa “cosa”, lui era scettico e per mesi l’aveva ignorata. Poi, alla richiesta se avesse fatto l’esperimento, ne è rimasto folgorato. Effetto Viola gli ha permesso di dismettere psicofarmaci, che usava per calmarsi dopo giornate di stress, soprattutto lavorativo, e cercare di dormire.

Leo, raccontandomi questa esperienza, credeva di stupirmi, ma non è stato così. Mi ha solo incuriosito. So benissimo che noi siamo frequenza e dal 1995 io faccio check up in cui il medico. Dr. Massimo Tramonti, usa un computer che rileva le frequenze del mio corpo, di ogni organo del mio corpo e di virus, batteri ed eventualmente vermi che possono insinuarsi. Non solo, ma mettendo in controfase la frequenza di un virus si è in grado di eliminarlo. Quando allora, 25 anni fa, iniziai a parlarne mi prendevano per pazzo, come quando dicevo di essere vegano. Oggi sento tantissimi che esaltano questo metodo. Da anni poi mi batto perché i musicisti accordino i loro strumenti con la frequenza 432htz invece che a 440htz. Per convincere gli scettici, mostro l’effetto delle due frequenze a confronto sull’acqua, visto che il nostro corpo è fatto in prevalenza di acqua. Ho sperimentato al Roxy Bar, grazie a Fausto Mesolella, l’effetto dello stesso brano eseguito prima con una frequenza poi con l’altra. Poi al Premiato Circo Volante del Barone Rosso ho spinto Elisa ad eseguire “Hallelujah”, accompagnata da suo marito Andrea con una chitarra accordata 432htz, e ho visto il suo stupore alla fine.

Ho chiesto a Leo Cavalli di mettermi in contatto con questi due ragazzi geniali, che sono anche una coppia nella vita, per invitarli in studio. Impossibile: Maria Luisa aveva appena partorito. Così mi sono collegato con loro un martedì sera durante WE HAVE A DREAM. Affascinato dal racconto che mi hanno fatto (che vedi integrale nel primo video) ho chiesto se si poteva fare un esperimento in diretta senza andare nel sito www.effettoviola.eu e loro mi hanno detto di sì. Mi hanno mandato un brano musicale “trattato” e il martedì successivo ho invitato chi era collegato ad indossare le cuffie e ascoltare il brano per intero. Per aiutare, come immagine, ho puntato la telecamera su un vinile colorato di viola che, girando in continuazione, aiutava a concentrarsi sull’ascolto. Nel secondo video c’è questo esperimento che puoi fare tu stesso. Poi, se ti è servito e ti ha incuriosito, puoi entrare solo sito www.effettoviola.eu e usufruire di una settimana gratis di ascolti dei tanto profili acustici che ci sono.

Ho chiesto ad Alessio e Maria Luisa di scrivermi qualcosa per spiegare cos’è Effetto Viola e mi hanno mandato questo:

EffettoVIOLA™ è una tecnologia innovativa, creata per indurre pace, benessere e profondo relax con metodo scientifico, senza l’ausilio di farmaci.

Utilizza fonti sonore ingegnerizzate, ma si distanzia dai tradizionali binaural beats, e dalla musicoterapia.

Agisce tramite l’ascolto di brani musicali da ascoltare con le cuffie, al cui interno è stato inserito un particolare algoritmo biomedicale in grado di influenzare le onde cerebrali e calmare chi si trova sotto pressione, in uno stato di agitazione, stress, e fatica ad addormentarsi.

Basta scegliere il genere musicale preferito tra i trattamenti proposti e seguire le indicazioni della voce-guida: 15 minuti di ascolto sono sufficienti per ottenere gli effetti desiderati.

Il prodotto, testato ed utilizzato anche in ambito sportivo ed ospedaliero, è di semplice utilizzo; basta collegarsi al sito www.effettoviola.eu e, utilizzando il proprio smartphone ed un paio di auricolari, è possibile effettuare una prova gratuita di una settimana.

Saranno disponibili a breve delle card contenenti il pin per avere 30 giorni di accesso alla tecnologia, pensate per chi è meno propenso all’utilizzo in abbonamento con carta di credito.

Chi ha creato questa tecnologia e come si è sviluppata l’azienda?

Alessio Chelucci e Maria Luisa Mannarino sviluppano in circa 15 anni l’algoritmo di produzione DMSPS, il vero motore di EffettoVIOLA.

Alessio è un ingegnere biomedico ed ingegnere del suono, Maria Luisa è una cantante e professoressa di lettere moderne,

Sono entrambi produttori, musicisti ed autori (Warner/Chappell e Fonoprint) e formano un team consolidato da più di vent’anni.

Effetto Viola nasce come startup innovativa da loro, viene poi rivoluzionata e potenziata dal noto imprenditore Leo Cavalli, visionario ed entusiasta utilizzatore della tecnologia, insieme a Warner/Chappell e Fonoprint.

La sperimentazione clinica sull’ansia fisiologica delle partorienti con taglio cesareo, condotto con uno studio caso controllo, randomizzato e in doppio cieco, ha portato ad una interessante pubblicazione scientifica su un prestigioso paper internazionale.

I test condotti col team olimpico della ginnastica ritmica ed artistica ha dato ottimi risultati, pubblicati dalla FGI.

In seguito all’interessamento di ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), del Festival internazionale della Scienza di Genova (in cui ha partecipato attivamente), all’invito da parte della camera di commercio italo-britannica per rappresentare l’Italia in occasione dell’Elevate di Londra, l’azienda si sta specializzando in tre rami:

Standalone: per trattamenti specifici su ansia fisiologica e stress, diretti anche a centri ospedalieri, sportivi di alto livello, tools di rilassamento per il personale di grandi aziende, SPA, centri benessere, ecc. Farmaceutico: assieme all’azienda leader di medicina biointegrata, BIOGROUP, in uscita la nuovissima linea EURITMIA, pronta entro l’anno. Si tratta di fitopreparati, farmaci omotossicologici e nutraceutici associati ai trattamenti specifici di EffettoVIOLA. Lite: l’inserimento dell’algoritmo DMSPS in versione light, fruibile da tutti, in brani di artisti di rilievo nazionale ed internazionale, ascoltabili nelle loro playlist tramite i servizi di streaming (Tidal, Amazon, Spotify, ecc).

Buon esperimento.

