Due saranno i concerti degli OneRepublic in Italia nel 2021, a Milano e a Padova. Si tratta, in realtà, dei due eventi inizialmente in programma per il 2020 e posticipati a causa del Coronavirus.

Gli OneRepublic annunciano che i due appuntamenti italiani attesi per quest’anno non sono del tutto cancellati e verranno recuperati nel 2021. Le date restano pressappoco le stesse, le città e le location sono quelle che avrebbe dovuto toccare il tour di quest’anno.

Gli OneRrepublic in Italia nel 2021 si esibiranno il 31 ottobre al Lorenzini District di Milano e il 1° novembre alla Kioene Arena di Padova. I due concerti sono i recuperi delle date inizialmente previste per il 2020 – rispettivamente il 29 ottobre alla Kioene Arena di Padova e il 30 ottobre 2020 al Lorenzini District di Milano.

I due appuntamenti italiani in programma nel 2020 non si sono, infatti, tenuti, a causa della pandemia di Covid-19 che ha costretto tutti i concerti nei palasport a slittare di un anno.

I concerti degli OneRepublic in Italia nel 2021:

31 ottobre 2021 – Milano (Lorenzini District)

1 novembre 2021 – Padova (Kioene Arena)

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto. Con i biglietti acquistati per l’evento del 29 ottobre 2020 alla Kioene Arena di Padova si potrà accedere al concerto del 1° novembre 2021 nella stessa location; con i biglietti acquistati per l’evento del 30 ottobre 2020 al Lorenzini District di Milano si potrà accedere a quello del 31 ottobre 2021 nella medesima location.

I concerti Live Nation del 2021

Nel giorno in cui vengono annunciate le nuove date del tour 2021 degli OneRepublic, Live Nation Italia comunica che gli eventi in programma per la prossima estate si terranno sicuramente. Per consentire il corretto svolgimento dei grandi eventi musicali in programma per il prossimo anno si sta già provvedendo a misure di sicurezza congrue, a partire dalla sanificazione delle aree degli spattacoli.