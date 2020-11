Gli amanti dell’action al femminile troveranno pane per i loro denti. Il 9 novembre debutta L.A.’s Finest su Fox, la serie basata sul franchise di Bad Boys, che ha per protagoniste Jessica Alba e Gabrielle Union.

Distribuita negli Stati Uniti sul servizio via cavo Spectrum, la storia si pone come spin-off della celebre saga cinematografica che vedeva la coppia Will Smith-Martin Lawrence nei panni di due detective della narcotici. La trama della serie tv non si distacca molto dall’originale.

Sydney “Syd” Burnett è una ex agente della narcotici, determinata a lasciarsi il suo turbolento passato alle spalle per diventare un detective della polizia di Los Angeles. Sul posto si trova a far coppia con la poliziotta Nancy McKenna, mamma lavoratrice con un passato altrettanto complicato. Pur avendo dei caratteri agli antipodi, le due trovano il modo di collaborare quando si tratta di affrontare i criminali più pericolosi di Los Angeles. Insieme sono una forza unica da non sottovalutare, cercando di tenere sotto controllo le strade della città e l’una la vita dell’altra.

Nel cast di L.A.’s Finest su Fox, Gabrielle Union nei panni della detective Sydney “Syd” Burnett; Jessica Alba è la detective Nancy McKenna; Ernie Hudson interpreta Joseph Burnett; Zach Gilford è Ben Walker; Duane Martin è Ben Baines; Ryan McPartlin è Patrick McKenna; Zach McGowan è Ray Sherman; e Sophie Reynolds nel ruolo di Isabel McKenna.

Ideata da Brandon Margolis e Brandon Sonnier, sceneggiatori di The Blacklist, L.A.’s Finest è prodotto da Jerry Bruckheimer Television e 2.0 Entertainment in associazione con Sony Pictures Television. Jessica Alba e Gabrielle Union figurano tra i produttori esecutivi insieme a Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Brandon Margolis, Brandon Sonnier, Pam Veasey, Doug Belgrad, Jeff Gaspin, Jeff Morrone e Anton Cropper.

La prima stagione, composta da 13 episodi, andrà in onda ogni lunedì in prima serata sul canale Fox di Sky, con due appuntamenti settimanali. Nel primo, dal titolo Questione di fiducia, in cui conosciamo le due protagoniste della serie. Burnett e McKenna si occupano di un bambino, testimone di un omicidio collegato a un cartello della droga. A seguire, l’episodio 1×02 dal titolo Sfida. Mentre indagano sul caso di un serial killer che agisce sui social, Syd finisce per scoprire qualcosa di inquietante nascosto nel passato di McKenna.

L’appuntamento con L.A.’s Finest su Fox è per stasera alle 21:00.