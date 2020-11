E se la vittoria di Jon Biden alla carica di nuovo presidente USA mettesse fine al ban Huawei? Le forti limitazioni volute da Trump dal 2019 hanno prodotto delle perdite imprecisate ma ingenti al produttore cinese, costretto (tra le altre cose) a lanciare i suoi smartphone senza i servizi Google a bordo. Con il cambio al vertice alla Casa Bianca, i rapporti tra governo statunitense e azienda asiatica potrebbero essere mitigati?

Come sottolinea anche l’agenzia stampa, già in queste ore di presidenza, alcuni analisti avrebbero messo in evidenza come gli USA potrebbero ora fare meno pressing sull’assenza di Huawei appunto nella prossima asta 5G del 2021 in Brasile. Lo ha comunicato già l’ex ambasciatore Usa in Brasile, Thomas Shannon. Si tratterebbe di un primo spiraglio, se non negli Stati Uniti, almeno nel continente americano.

Possibile dunque che vengano riaperti i rapporti con tra USA e Cina per quanto riguarda gli impianti 5G del territorio statunitense? Questo resta uno scenario utopistico, almeno per il momento: difficile che ci si affidi al partner cinese per le infrastrutture. Al contrario, il ban Huawei potrebbe essere mitigato sotto un altro aspetto: Google potrebbe ottenere il permesso di vendere i suoi servizi al produttore asiatico e dunque permettergli di avere smartphone con servizi Google appunto e pure il Play Store. Quest’ultima ipotesi potrebbe essere più che fattibile e permettere al brand di riconquistare preziose quote di mercato.

Di certo il primo e più importante compito del presidente Biden sarà quello di mettere in campo tutte le misure di contenimento della pandemia Covid-19 dilagante. Le decisioni sul perdurare del ban Huawei passeranno forse in secondo piano ma non dovrebbero comunque tardare molto. D’altronde la posizione dell’inquilino della Casa Bianca dovrà essere subito chiarita in riferimento ai prossimi rapporti commerciali con la Cina.