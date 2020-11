Arriva uno spin-off di Suburra? Sono passati ormai dieci giorni o poco più dal rilascio della terza e ultima stagione della serie Netflix, la prima italiana della piattaforma, e in molti sono rimasti delusi dai soli sei episodi andati in scena portando sullo schermo un finale frettoloso e pieno di lacune. Proprio per sistemare quello che è rimasto un po’ appeso, i fan adesso si aspettano l’annuncio di uno spin-off. Quello che spesso accade quando c’è una serie con uno zoccolo di fan davvero importante, è che alla fine non si rinuncia alla gallina dalle uova d’oro piazzando i riflettori su uno dei personaggi della serie e costruendo su di lui il futuro dello show, succederà lo stesso anche per Suburra?

Non c’è bisogno di dire che i fan sono già pronti a scommettere in uno spin-off di Suburra puntando su uno o sull’altro personaggio. Noi abbiamo cercato di mettere insieme i cinque papabili protagonisti di una nuova serie tv due dei quali sono già stati “scelti” in coppia ovvero Angelica Sale (interpretata da Carlotta Antonelli), la moglie di Spadino e Nadia Gravone (interpretata da Federica Sabatini), compagna di Aureliano Adami.

ATTENZIONE SPOILER!

La prima è rimasta da sola quando uno Spadino, disperato, le ha voltato le spalle rinunciando a tutto dopo la morte di Aureliano, mentre Nadia si è sciolta in lacrime per aver perso la sua amata metà. Proprio quel finale, su quella spiaggia di Ostia, potrebbe fare da ponte verso lo spin-off che vedrebbe le donne protagoniste in una scalata al potere tra il 2011 e il 2013 con Roma sullo sfondo tenendo le redini di quello che Aureliano e Spadino hanno conquistato.

Gli stessi autori di Netflix, Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, hanno parlato di questa possibilità al grido di: “Ci piacerebbe lavorare ad uno spin-off… Suburra è ricca di personaggi e storie adatte ad uno spin-off”. Ma oltre ad Angelica e Nadia chi potrebbe prendere posto al centro di un nuovo progetto? Gli altri tre protagonisti che abbiamo messo insieme sono Cinaglia, Adriano Latelli e lo stesso Samurai.

Il primo ha ottenuto il posto di potere nella politica e tiene in mano anche la malavita dopo aver stretto affari (anche) con i siciliani, soprattutto adesso che Aureliano e Spadino non sono più un problema, così come non lo è Samurai. Il secondo merita un capitolo a parte. Adriano Latelli, interpretato da Jacopo Venturiero, si è presentato come uno speaker radiofonico chiamato ad essere l’erede di Samurai, salvo poi tradirlo per arruolarsi nell’Arma. Sarebbe bello continuare a seguire la sua storia visto che nella terza stagione è stato completamente inutilizzato e dimenticato soprattutto se teniamo conto delle premesse del finale della seconda stagione.

Ciliegina sulla torta sarebbe uno spin-off di Suburra proprio su Samurai raccontando la sua scalata al potere ma anche il suo rapporto con uno dei personaggi che più ha colpito il pubblico in questi ultimi episodi, Sibilla Mancini, interpretata da Marzia Ubaldi.