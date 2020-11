Potrebbero non esserci mezze misure per una regione del nostro Paese, visto che le ultime dichiarazioni di Sileri gettano le basi per la Campania in zona rossa. La seconda ondata di contagi Covid, infatti, non si arresta e a quanto pare ci saranno a breve modifiche per le collocazioni di determinate regioni nelle fasce di competenza, almeno stando alle dichiarazioni raccolte in queste ore. Del resto, parliamo di un’area che anche a livello scolastico ha sempre preso decisioni delicate in anticipo rispetto ad altre regioni, come abbiamo osservato poche settimane fa.

Cosa ha detto Sileri sulla Campania in zona rossa per il Covid

Quali sono state le parole di Sileri a proposito del possibile passaggio della Campania in zona rossa? Il suo intervento lo trovate sul sito di LA7, commentando appunto alcune immagini che arrivano dalle strutture ospedaliere di questa regione. Secondo il viceministro della salute nel Governo Conte, c’è una percezione chiara su quello che sta avvenendo nella regione, con la necessità di farla passare nel più breve tempo possibile in zona arancione o, appunto, addirittura in zona rossa.

Solo ipotesi per ora, ma è chiaro che i numeri dovranno essere valutati con grande attenzione nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore. L’intervento di Sileri, però, è significativo anche sotto altri punti di vista, in quanto l’eventuale passaggio della Campania in zona rossa ci dice fondamentalmente che qualsiasi regione attualmente in zona gialla, potrebbe fare improvvisamente il doppio salto. Ecco perché gli italiani non possono permettersi in alcun modo qualsiasi forma di rilassamento.

Terremo gli occhi aperti nelle prossime ore sulla questione della Campania in zona rossa a causa dei contagi Covid, senza mai perdere di vista l’evoluzione dei dati anche in altre aree al momento in zona gialla, viste le dinamiche che vi abbiamo riportato oggi 9 novembre.