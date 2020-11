Dopo insistenti richieste da parte dei fan e innumerevoli avvistamenti in rete sotto forma di leak e anticipazioni, ora Mass Effect Legendary Edition è finalmente realtà. In occasione dell’N7 Day – che ogni anno festeggia la saga sci-fi -, i ragazzi di BioWare e il publisher Electronic Arts hanno infatti annunciato in via ufficiale il rifacimento della trilogia dedicata alle avventure spaziali del Comandante Shepard e del suo equipaggio a bordo della Normandy. Obiettivo ancora una volta salvare la Galassia e tutte le specie che la abitano dalla minaccia incombente dei Razziatori.

Mass Effect Legendary Edition è stato presentato a pubblico e addetti ai lavori con un primo teaser trailer – visibile poco più in basso in questo stesso articolo – e con una lettera aperta sul blog ufficiale di BioWare, scritta dal general manager della compagnia canadese, Casey Hudson. Con il suo messaggio, Hudson condivide i primi dettagli sulle novità grafiche e di gamplay di questa remaster, che porterà a nuova vita una trilogia che ha segnato animi e polpastrelli di milioni di videogiocatori là fuori. Prima di tutto, viene per l’appunto chiarito che si tratti non di un remake, ma di un mero lavoro di restauro:

Il nostro intento non era quello di rifare o reimmaginare i giochi originali, ma di modernizzarne l’esperienza in modo tale che i fan di lungo corso e i nuovi giocatori potessero sperimentare le emozioni del lavoro originario ma nella sua forma migliore possibile.

Questo significa che Mass Effect Legendary Edition manterrà invariati la struttura e l’impianto di gameplay dei tre capitoli originali, ma li arricchirà con tantissime migliorie grafiche. Nello specifico, abbiamo un sistema di illuminazione avanzato, texture ottimizzate per la risoluzione 4K e modelli poligonali dei personaggi più complessi e definiti. Per quanto riguarda i contenuti di questa remaster Ultra HD 4K, sappiamo che ritroveremo tutti i DLC e contenuti rilasciati in passato post lancio. Non mancheranno poi migliorie espressamente pensate per sfruttare le console next-gen di Sony e Microsoft, quelle PS5 e Xbox Series X/S al debutto rispettivamente il 19 e il 10 novembre 2020.

L’uscita di Mass Effect Legendary Edition è fissata per una generica primavera del 2021 su PC, PS4, Xbox One e in “retrocompatibilità arricchita” su PS5 e Xbox Series X|S. Sempre nel corso dell’N7 Day 2020, BioWare ha confermato che un nuovo capitolo di Mass Effect è attualmente in sviluppo.