La data d’inizio di Amici di Maria De Filippi è finalmente ufficiale. Dopo una serie di indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi giorni, il promo di Canale5 fuga ogni dubbio: la partenza è fissata nel 14 novembre.

Come di consueto, la prima puntata sarà dedicata alla formazione della classe. Il rituale di ammesso non ammesso, che prosegue senza sosta da vent’anni, determinerà i partecipanti provvisori alla prossima edizione del programma che potranno essere scalzati dal loro posto in qualsiasi momento con le eterne sfide che caratterizzano la celebre scuola di Amici.

Prevista anche la striscia quotidiana, che lascia Real Time dopo diversi anni per tornare sulle reti Mediaset ma su Italia1. Il day time, con il racconto delle lezioni quotidiane svolte all’interno della scuola sarà trasmesso tutti i giorni alle 19.

Alla conduzione torna Maria De Filippi, manco a dirlo, con i professori che sono ancora tutti da svelare se si fa eccezione per Lorella Cuccarini, che da quest’anno assume il ruolo di docente di danza. Dovrebbe confermarsi la presenza di Veronica Peparini, mentre è incerta quella di Alessandra Celentano che aveva dichiarato di voler lasciare il programma.

Da confermare, invece, i docenti di canto. Quasi sicura la presenza di Rudy Zerbi e quella di Stash, ma potrebbe esserci anche una terza conferma, quella di Anna Pettinelli. Il banco dei docenti di canto non dovrebbe, quindi, subire dei grandi sconvolgimenti a meno di rivoluzioni dell’ultimo momento e che non sono state ancora annunciate.

Nonostante il Covid, i casting sono proseguiti senza sosta per la scelta dei concorrenti della prossima edizione del programma. Amici di Maria De Filippi si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid, così com’era accaduto per l’ultima edizione del serale che si era svolto senza pubblico. Tutte le misure di sicurezza dovranno essere obbligatorie per lo svolgimento del programma in periodo di emergenza sanitaria.