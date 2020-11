Non sono da escludersi problemi di rete ho. Mobile durante il mese di novembre e anche oltre, per stessa ammissione dell’operatore low-cost di Vodafone. Il motivo è presto detto: da adesso e fino a gennaio 2021, sono previsti dei lavori corposi alle infrastrutture per la navigazione con le SIM del vettore.

L’avviso dei prossimi disservizi sta giungendo a tutti i clienti ho. Mobile in questi primi giorni di novembre via SMS, annunciati appunto da adesso e fino al primo mese di gennaio. Gli interventi, come sta accadendo anche all’operatore Vodafone a monte, riguarderanno la sostituzione della rete 3G con quella 4G. Proprio il passaggio potrebbe comportare delle difficoltà su alcuni smartphone, soprattutto quelli un po’ più datati.

Chi vorrà evitare di qui a qualche mese problemi di rete ho. Mobile, dovrà accettarsi di un paio di caratteristiche hardware del suo smartphone. In particolar modo, ad esempio, dovrà verificare che il suo telefono sia abilitato alla navigazione in 4G. Se così non dovesse essere, con il progressivo spegnimento degli impianti 3G, il servizio di navigazione, almeno con l’inizio del nuovo anno, sarà irrimediabilmente compromesso.

Altro elemento da verificare sarà pure l’abilitazione dello smartphone alla tecnologia VoLTE (voice over LTE): quest’ultima consente di instaurare chiamate vocali su rete LTE (4G), basandosi sul modello architetturale IP Multimedia Subsystem (IMS) e dunque permette di ottenere conversazioni di elevatissima qualità.

Nonostante la comunicazione via SMS dell’operatore, più di qualcuno potrebbe avere necessità di ulteriori chiarimenti in merito ai lavori di potenziamento in corso. Per tutti i clienti interessati, c’è dunque la possibilità di chiamare il numero 19 21 21 e ottenere assistenza in proposito. Almeno in questo modo, gli eventuali problemi di rete ho. Mobile saranno già noti per la loro effettiva natura e proprio per questo motivo affrontati nel giusto modo, purtroppo in alcuni casi anche con il cambio del proprio dispositivo mobile.